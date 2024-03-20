Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların nevruzunu tebrik etti.MANİSA (İGFA) - Nevruz dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Baharın gelişini müjdeleyen, toprağın uyanışını haber veren Nevruz Bayramı’nı hep birlikte heyecanla kutlayacağız. Tarihi ve kültürel kökleri bakımından Türk milletine mal olan ve Türk milletinin bir değeri haline gelen Nevruz, yüzlerce yıldır kardeşçe kutlanmaktadır. Mesajında barış, sevgi ve dostluk gibi kavramları barındıran Nevruz, bir kültür değerimizdir ve asırlarca milletimize baharın doğuşunu müjdeleyen övüncümüzdür. Nevruz baharın doğum haberi olduğu gibi, bolluğun, bereketin, barışın ve huzurun da mesajıdır. Farklı kültürlerin ve inançların bir araya gelerek ortak bir sevinç yaşadığı Nevruz, bin yıllık kardeşliğimizin en önemli paydaşları arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve Nevruz’u kutlayan tüm Türk Dünyası ile tüm halkların Nevruz Bayramı’nı kutluyor; baharın müjdecisi bu bayramın sevgi, barış ve kardeşlik duygularıyla dolu bir şekilde geçmesini diliyorum.”