Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan ayı dolayısıyla mesajı yayınladı. Başkan Ergün, tutulacak oruçların, yapılacak ibadetlerin ve edilecek duaların kabul edilmesini diledi.MANİSA (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Rahmet, mağfiret ve arınma ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’a ulaşmış olmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Manevi arınmanın, nefsimizi terbiye etmenin ve Yüce Allah’a yakınlaşmanın fırsatı olan bu mübarek ayda, yapacağımız ibadetlerin, tutacağımız oruçların ve edeceğimiz duaların kabul olmasını diliyorum. Ramazan ayının bereketini ve feyzini sadece kendimizle sınırlı tutmayacağız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ve bizlerden yardım bekleyen hiçbir canı unutmayacağız. Allah’ın izniyle yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hareket ederek, bu mübarek ayın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ramazan ayının getirdiği bu güzel huzur ikliminin Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve Dünya’nın herhangi bir yerinde zulme uğrayan insanlarımızın yüzlerinin gülmesine, zalimlerin zalimliğinin son bulmasına vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygularla 11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın Manisa’mıza, ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran bu mübarek ayın, tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim. Hayırlı Ramazan’lar.”