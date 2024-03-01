Cuma gününü Sarıgöl ilçesine ayıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, İstiklal Caddesinde davul zurnalarla karşılandı. Başkan Ergün'ün ilçe programı coşkuyla başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cuma günü programına Sarıgöl ilçesinde başladı. Başkan Ergün, İstiklal Caddesi üzerinde, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, MHP İlçe Başkanı Murat Kocahıdır, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca, KAÇEP İlçe Başkanı Gülçin Durukan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Merve Çam ve onlarca Sarıgöllü tarafından karşılandı.

Davul zurnalar eşliğinde karşılanan Başkan Ergün, kendisini ilgiyle karşılayan vatandaşlarla selamlaştı. Bir ilçe sakini de Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi, nazara karşı ot yaktı. Gün boyu ilçede esnaf ve vatandaşlarla buluşacak olan Başkan Ergün ve Başkan Selçuk, ilçe programına coşkuyla başladı.

