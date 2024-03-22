Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başka Adayı Cengiz Ergün, kent merkezinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Yüzlerce araçlık konvoy Başkan Ergün’e eşlik ederken, kentte adeta bir şölen havası yaşandı. Meşaleler, havai fişekler ve sevgi gösteriyle karşılanan Başkan Ergün,31 Mart yerel seçimlerinde gelecek olan zaferin erken provasını yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde seçim otobüsüyle şehir turu yaptı. Kentin işlek caddelerinde yüzlerce araçlık konvoy ile Manisalıları selamlayan Başkan Ergün’e vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Ergün’e eşi Şeyda Ergün, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe de eşlik etti. Kentin işlek caddelerinde seçim otobüsüyle gezen Başkan Ergün’ü, Manisalılar havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşıladı. Gezdiği her mahallede, her cadde de vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Ergün’e, sık sık 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek vurgusu yapıldı.