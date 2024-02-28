Soma programına günü erken saatlerinde başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gazi Osman Paşa Caddesi’nde ilçe sakinleri tarafından karşılandı. Onlarca Somalı'nın yer aldığı karşılamada, ‘Ne Bu Şehir Unutur Seni, Ne de Biz Seninleyiz, Büyük Başkan Cengiz Ergün’ yazılı pankart, mehteran ekibi ve atlı birlik tarafından karşılanan Başkan Ergün, ilçe programına coşkuyla başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ilçe programlarına Soma ile devam etti. Günün erken saatlerinde ilçeye giden Başkan Cengiz Ergün, ilçede Gazi Osman Paşa Caddesi’nde karşılandı. Başkan Ergün’ü MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhur İttifakı Soma Belediye Başkan Adayı Egemen Bülent Türkmen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP İlçe Başkanı Metin Şahin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Melih Akın, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Ziya Şişman, MHP İlçe KAÇEP Suzan Süleymanoğllu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sümeyra Kara Baş, mahalle muhtarları ve Somalılar karşıladı. Mehteran ekibi ve Soma Atlı Spor Derneği'nin coşku kattığı karşılamada vatandaşlarla tek tek selamlaşan Başkan Ergün, ilçe programına başladı.

