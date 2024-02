Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Gönül bağı ile büyüyen ve güçlenen Manisa ile Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine vurgu yapan Başkan Ergün, “Tüm ilçelerimizde hizmetlerimize devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. MANİSA (İGFA) - İlçe ziyaretlerine Kırkağaç ile devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç’ta AK Parti İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Başkan Ergün’e ziyaretleri esnasında Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin Yaltırak, KAÇEP İlçe Başkanı Gülay Güven, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Aksu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. İlk olarak Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Cengiz Ergün, İlçe Başkanı Hakkı Seven ve ocak yönetimi ile bir araya gelen doğum günü de kutlandı. Ülkü Ocakları ziyaretinde, Başkan Ergün’e doğum günü sürprizi de yapıldı. MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de Başkan Ergün’e tespih hediye etti.

AK PARTİ VE MHP TEŞKİLATLARINI ZİYARET ETTİ Başkan Cengiz Ergün, daha sonra MHP İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Ergün, ziyarette MHP İlçe Başkanı Ali Doğan ve parti teşkilatı ile sohbet etti. Ziyarette Başkan Ergün’e anne ve babasının fotoğrafının dokunduğu halı hediye edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Sevgen ve parti teşkilatı ile de buluştu. Ziyaretlerde konuşan Cumhur İttifakı Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Fevzi Ok, sahada özverili bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ise Kırkağaç’ta olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Gönül bağı ile büyüyen ve güçlenen Manisa ile Cumhur İttifakı’nın birlikteliğine vurgu yapan Başkan Cengiz Ergün, “AK Parti ve MHP teşkilatlarımızın birlik içinde Cumhur İttifakı ruhunu sahaya yansıttığı zaman başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Bu zamana kadar neleri hayata geçirdiysek, bundan sonra da Kırkağaç ve tüm ilçelerimizde hizmetlerimize devam etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.