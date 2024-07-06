Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Sultan 1. Murad Hüdavendigar’ı anma töreni için Kosova’da bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçiliği, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ve Kosova İslam Birliği’ni ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Osmanlının savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar, Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği anma etkinlikleri ile yad ediliyor. Başkan Aydın, Kosova’nın başkenti Priştine’deki anma töreni öncesinde beraberindeki heyetle birlikte bir dizi ziyarette bulundu. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye Cumhuriyeti Piriştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternova’yı ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Bursalı yurttaşların selamını Kosova’ya getirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Balkanların Bursa için çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle Osmangazi’de Kosova’dan göç etmiş birçok soydaşın yaşadığını ifade eden Başkan Aydın, “Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımız ile bağlarımızı her zaman güçlü tutmalıyız. Kosova da Osmanlıdan beri Türkiye ile bağlarını koparmayan kardeş ülkemiz. Bursa’nın bu bölge ile olan kardeşlik bağlarının daha da gelişmesi, bu bölgedeki soydaş nüfusunun azalmaması için biz de bu geleneksel etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.