Osmangazi Belediyesi tarafından çocuklar için çıkarılan ‘Osmangazi Çocuk’ isimli dergi, yayın hayatına başladı. Çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı sağlayan dergide, eğlenceden bilime kadar zengin bir içerik yer alıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların hayal güçlerine katkı sunmak, bilgi kapasitelerini arttırmak, bilim ve teknolojiyi sevmelerini sağlamak ve genel kültürlerini geliştirmek amacıyla ‘Osmangazi Çocuk’ isimli dergiyi kültür dünyasına kazandırdı. 50 sayfadan oluşan dergi, çizgi romandan eğitici öykülere, tarihi bilgilerden bilmece-bulmacaya, sanat ve spordan sağlıklı yaşam sayfalarına kadar zengin içeriğiyle göz dolduruyor. 7-13 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden dergi, üç aylık periyotlarla yayınlanacak. İlk sayısıyla yayın hayatına merhaba diyen ‘Osmangazi Çocuk’ dergisi, çocukların yanı sıra ve ebeveynlerden de tam not aldı.

“HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİTMEKTEN VAZGEÇMEYİN”

Ülkenin aydınlık geleceği çocukların hem eğlenmeleri hem de birçok farklı konuda bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri adına Osmangazi Çocuk dergisini çıkardıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımızdan aldığımız güç ve yolumuza ışık saçan ilhamla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri bekleyen aydınlık geleceği kimlerden emanet aldığımızı unutmadan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş ve laik ülke olma idealine doğru emin adımlarla ilerlerken en büyük güvencemiz yine çocuklarımız olacak. Erkan Amcaları olarak, çocuklarımıza yönelik sonsuz sevgi ve inanç taşıyorum. Yaşamları boyunca Atatürk’ün açtığı yola ve gösterdiği hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını biliyorum. Yaşam yolculuğunuz boyunca hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın asla pes etmeyin, hayallerinizin peşinden gitmekten vazgeçmeyin. Güzel ülkemiz, sizin sayenizde yükselmeye ve gelişmeye devam edecek” dedi.