Besteci kimliği ile de tanınan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 14 Mayıs 2023 seçimleri için üyesi olduğu CHP'ye marş yazdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, CHP için yazdığı seçim şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erkiş, paylaşımında “Marşımız, büyük bir heyecanla ve acilen kaleme aldığım sözlere daha da esaslı bir yürek coşkusuyla ses veren Sayın Salih Demirci’nin öncülüğünde 24 saattir gözünü kırpmadan çalışan yerel bir ekibin Tekirdağ nezdinde tüm Cumhuriyet Halk Partisi’ne hediyesidir” ifadelerine yer verdi.