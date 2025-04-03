İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman, mazbatasını aldığı 3 Nisan 2024’ten bu yana geçen bir yıllık süreyi değerlendirdi. Başkan Erman Uzun, bir yıla çok iş sığdırdıklarını ifade ederek, “Komşularımızdan aldığımız güç, yeni projelerimiz ve hizmetlerimizle Narlıdere’mizi daha da güzelleştirecek; herkes için daha yaşanabilir, yeşil ve huzurlu bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl 31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından 3 Nisan 2024’te mazbatasını alarak göreve başlayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, geride bıraktıkları 1 yılı değerlendirdi. Ekonomik zorluklara rağmen, 1 yıllık süreye çok iş sığdırdıklarını belirten Başkan Erman Uzun, ilçede yaşayan her bir vatandaşın hayatına dokunan çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.

SOSYAL VE HALKÇI BELEDİYECİLİK

Geçen bir yıllık sürede Narlıderelilere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Erman Uzun, “Sokaklarında büyüdüğüm, hizmet etmekten büyük onur duyduğum Narlıdere’mizin geleceğini şekillendirmek için çıktığımız bu yolda 1 yılı geride bıraktık. Bu süreçte, özellikle hayat pahalılığını da göz önünde bulundurarak sosyal ve halkçı belediyecilik uygulamalarımıza ağırlık verdik. Komşularımızın belediyemize olan ulaşabilirliğini güçlendirdik, ihtiyaçlara kısa sürede ve kalıcı çözümler ürettik. ‘Hemşehri Hukuku’ gereğince katılımcı anlayıştan hiçbir zaman taviz vermedik. Belediyemizin sınırlı imkânlarını komşularımıza hizmet etmek için en verimli şekilde kullanmaya büyük gayret gösterdik” dedi.

YENİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Erman Uzun, Narlıdere’nin güncel sorunlarını çözüme kavuştururken aynı zamanda kenti geleceğe de hazırladıklarını ifade ederek, “Komşularımızdan aldığımız güç, yeni projelerimiz ve hizmetlerimizle Narlıdere’mizi daha da güzelleştirecek; herkes için daha yaşanabilir, yeşil ve huzurlu bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz. Eğitimden sağlığa, spordan çevreye, kültür-sanattan sosyal yardımlara kadar birçok alanda önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu bir yıllık süreç boyunca, Narlıdereli komşularımıza hizmet etmemizde büyük emekleri olan değerli mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve en çok da bizlere güvenen, Narlıdere’yi birlikte yönettiğimiz değerli komşularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nin 1 yıllık dönemde hayata geçirdiği projeler ve çalışmaların bazıları şöyle:

Emekliler Lokali:Çamtepe Mahallesi'nde hizmete giren Emekliler Lokali, uygun fiyatlarıyla başta emekliler olmak üzere, İzmirlilerin gözdesi oldu.

Kent Lokantası: Hafta içi her gün sağlıklı ve uygun fiyatla yemek hizmeti sunan Narlıdere Belediyesi Kent Lokantası, vatandaşların bütçesine büyük katkı sağladı.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları: İlçenin farklı bölgelerinde toplamda 9 şarj istasyonu kurularak çevre dostu ulaşım desteklendi.

Sema Sokak Yenilemesi: Yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye yeni bir çehre kazandırıldı. ​

Güngören Caddesi 2. Etap: Yaya dostu sokaklar yaratma amacıyla tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla caddenin estetik görünümü iyileştirildi.

Narlıdere Şehitliği Yenilendi: Narlıdere Belediyesi, aziz şehitlerimizin hatırasının yaşatıldığı Narlıdere Şehitliğini özenli bir çalışmayla yeniledi

Komşu İletişim Merkezi (KİM): Halka sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşların taleplerine daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Komşu İletişim Merkezi (KİM) hayata geçirildi.

Kurslar Ücretsiz Oldu: Narlıdere Belediyesi hem çocuk hem de yetişkin vatandaşların katıldığı kış dönemi kurslarını ilk kez ücretsiz yaptı.

İzmir Müzisyenleri Buluşmaları: Yerel sanatçılara destek sağlamak için hayata geçirilen İzmir Müzisyenleri Buluşmaları’nın ilki düzenledi.

19 Mayıs Futbol Turnuvası: Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘19 Mayıs Futbol Turnuvası’ ve ‘Liselerarası Basketbol Dostluk Kupası’ düzenledi.

Narlıdere İstihdam Ofisi: Narlıdere Belediyesi, istihdama katkı sağlamak, iş arayanlar ve işverenler arasında köprü olmak için Narlıdere İstihdam Ofisi’ni hayata geçirdi.

Personele Kreş Desteği: Narlıdere Belediyesi’nin aldığı kararla, okul öncesi çağında çocukları olan belediye personeli, Nar Çiçekleri Anaokulları’ndan ücretsiz faydalanmaya başladı.

Sosyal Çalışmalar: Vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, Aile Danışmalığı ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti başlatıldı.

Lanzarote Sözleşmesi olarak da bilinen, Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne taraf olundu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadına yönelik şiddet, baskı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla #ÇİZGİYİGEÇMEYİN kampanyası düzenlendi.

Asfaltlama Temizlik Çalışmaları: Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un göreve gelmesiyle ilçede asfaltlama ve temizlik seferberliği başlatıldı. 1 yıllık süreçte 10 bin metrekare kilit parke taşı döşendi, 765 ton asfaltlama yapıldı. Ali Güleryüz Parkı yenilendi, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi tamamlandı. Ayrıca, 2 bin metrekare çim ekimi gerçekleştirilirken, kentin çeşitli noktalarına 7 bin 415 muhtelif bitki dikildi. Söz konusu süreçte 21 bin ton evsel atık, bin 300 ton bahçe atığı ve 3 bin ton moloz atığı bertaraf edildi.