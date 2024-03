Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu, Esentepe Mitinginde mahalle sakinleri ile buluşarak, gönülden bağlar kurdu. "Gönül İşimiz" diyen Eroğlu, yeni projeler ve seçim vaatleriyle dikkat çekti.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti'nin gururu Eyüp Eroğlu, Esentepe'de düzenlenen mitingde Tokatlılarla buluştu. Başkan Eroğlu'nun konuşmasından öne çıkan kesitler şöyle: "Seçimler, sandıklar bizim için düğündür, bayramdır. Hamdolsun Rabbimiz hiç mahcup etmedi. Girdiğimiz bütün seçimlerde milletimiz hep AK Parti dedi. Recep Tayyip Erdoğan dedi. Ve her seferinde bizi birinci parti olarak çıkarttı. Tokat'ımız hep böyle oldu. 22 yıldır yine girdiğimiz her seçimde Tokat'ta biz seçimlerde destanlar yazdık. Rekorlar kırdık. Ve her seçimde ipi açık ara göğüsleyen parti olduk. Ve Allah'a şükür yine 31 Mart'ta da yine ipi göğüsleyecek olan, açık ara Tokat'ta da bütün ilçelerde de birinci olacak parti yine AK Parti olacak. Kıymetli dostlarım, 10 yıldır hizmetinizde hizmetkarınız olarak çalışan kardeşinizim. Tabii belediye işi bir gönül işidir. Belediye işi bir sevda işidir. Onun için ben de diyorum ki tarzımız, edamız, her şeyimiz Tokat. Dünyamız, rüyamız Tokat. Ebedi bitmeyecek aşkımız Tokat. Evet biz böyle diyoruz. Benim sevdam Tokat diyorum. Hiç bitmeyecek aşkımız Tokat diyorum. Ve inşallah da 1 Nisan'dan itibaren de bitmeyecek aşkımız Allah'ın izniyle hep Tokat olacak" dedi.

"124 PROJEYLE ŞEHRİMİZİ BULUŞTURDUK" Başkan Eroğlu, projeler üretirken belediyeyi borçlandırmadan, bütçesi bugün her anlamıyla parmakla gösterilen bir belediye olduklarını belirterek, "Peki bunları yaparken ne yaptık, hizmet ettik mi? Evet. 124 tane projeyle şehrimizi buluşturduk. Kanal Tokat, meydan projesi, kapalı pazar yerimiz, şehir parkımız, attık çamurdan su, elektrik üretim tesisimiz, içme suyu barajımız, yine sanayinin taşınması projemiz, yine yüzme havuzlarımız, spor salonlarımız, semt spor komplekslerimiz, mahalle konaklarımız, hanımeli kültür sanat merkezlerimiz, 75 tane yeni yapmış olduğumuz parkımız, 31 tane sentetik çim halı sahamız, yine daha birçok alt yapısıyla, üst yapısıyla, devasa 124 tane eseri sizlerle TOKAT hemşehrilerimizle buluştuk. Bunu yaparken onurla, gururla insanlar geldiğinde gezeceğimiz güzel bir şehrimizi ortaya koyduk. Şehrimizi marka şehir haline getirmek için gayret ettik. Bugün kültürüyle, turizmiyle, istihdamıyla, yatırımlarıyla, şehirleşmesiyle, planlamasıyla Allah'a şükür sizin hak ettiğiniz bir şehri oluşturmak için gece gündüz çalıştık. Bundan sonra da inşallah yine gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Usanmadan devam edeceğiz, bıkmadan devam edeceğiz. Önümüzdeki 2024-2029 yılları için de sizler için harika projeler oluşturduk" diye konuştu.

ŞEHRE VİZYON KATACAK, TRAFİĞİ RAHATLATACAK PROJELER Başkan Eroğlu, şehre vizyon, değer katacak olan 101 tane projeleri kamuoyuyla da paylaştıklarına dikkat çekerek, "10 başlıkta 101 tane projemiz. Cumhuriyetimizin 101. yılına yakışan 101 tane projemiz. Kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Bu anlamda da hem mahallelerimizin dönüşümü, hem de mahallelerimizde ada bazlı dönüşümler, hem de site bazlı dönüşümlerle 7 bin 500 tane konutun dönüşümünün inşallah başlangıcını 1 Nisan'dan itibaren başlatıyoruz. Çözüm de var, imkan da hazır. Başta Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğini alarak, Toplum Konut İdaremizin de yine desteğini alarak, yine yereldeki siz değerli, kıymetli hemşehrilerimizin de dualarını alarak, 1 Nisan'dan itibaren Tokatımızla 2. Kentsel dönüşüm hamlesini başlatıyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Evet, Tokat.'ımıza yeni yollar kazandırıyoruz. Başta GıjGıj Tepesi'nin altına, Kale Eteğinin altına, yine Yeşilırmak kenarındaki Zekai Gümüşdis Caddemiz'den, 2 tane Karşıyaka Güneşli Mahalle Bölgemize, bir tanesi toplam 8 kilometrelik, bir tanesi de yine 1,8 kilometre olmak üzere, 2 tane daha yol yapıyoruz.. Yine Sivas Caddemiz girişinde, Kemer Köprü bölgesinde, yine açacağımız 800 metrelik yolla toplam 5 tane ana arter yolu Tokat'ımıza kazandıracağız. Köprülü kavşaklarla, şehrimizin trafiğini rahatlatacağız. Yine 7 tane, merkezde yaptıracağımız otoparkla, 10 tane mahallede yapacağımız mahalle otoparklarıyla da artık Tokat'ta otopark sorununu da çözüyoruz. Yine bugün büyük şehirlerde olup da, 'Başkanım Tokat'a da getirsen de şu trafiğe bir faydası olsa' denilen, akıllı trafik sistemini de 1 Nisan'dan sonra getirip, şehrimizi hem akıllı şehir haline getiriyor, akıllı trafikte de şehrimizin yine trafik sorununu da çözüyoruz" ifadelerini kullandı.