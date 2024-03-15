Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Av. Eyüp Eroğlu, Erenleri, Sulusokak’ı kaderine terk etti diyenlere, eserlerimiz ortada, ne yaptığımız ortada hodri meydan dedi.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Av. Eyüp Eroğlu, beraberinde AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, İl Başkanı Ali Özer, Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sulusokak’ta düzenlenen açık hava mitingine havai fişek gösterileri eşliğinde katıldılar. Başkan Eroğlu ve beraberindeki heyet halk oyunları gösterileriyle birlikte adeta gövde gösterisi yaptılar.



ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞANLARA HODRİ MEYDAN DİYORUZ Coşkulu kalabalığa konuşan Başkan Eroğlu, 5 yıl önce Erenleri kaderine terk etti diyenlerin Sulusokak halkıyla arasını bozmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bakın biz bir milyara yakın hizmeti Sulusokağa kazandırdık hayırlı uğurlu olsun. Halit Sokağı Kültür Sokağı’nı ben yaptım, Yağıbasan Medresesi’nde İslam Bilim Tarihi Müzesi’ni ben yaptım, şurada 9 yılda bir milyon turisti ağırladığımız Şehir Müzesi’ni ben yaptım.

Burada bulunan tarihi Sulusokak Kent Meydanı’nı yine Sulusokak Caddesi’ni ben yaptım, siz yaptınız, hep beraberce yaptık. Erenlere 3 tane, Sulusokak’a 3 tane Müze kazandırdık. Eserlerimiz ortada, ne yaptığımız ortada ya. Şu şehre gelen herkes ya ne müthiş bir şehriniz varmış diyor ya gurur duyuyoruz gurur hep beraber. İnsanlar bir geziyor Sulusokağı 900 Adımda ya ne tarih varmış diyor. Sonra sokaklarına bir dalıyor ne güzel insanları varmış, ardından Kanal Tokat’ta şöyle bir gezi yapıyor harika bir projeye imza atmışsınız diyor. Bu gurur hepinizin, bu gurur hepimizin helali hoş olsun değerli hemşehrilerimiz. Hodri Meydan, Hodri Meydan” diye konuştu.