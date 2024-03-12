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ŞEHİT AİLELERİYLE DAYANIŞMA Eroğlu, paylaşımında "2018 Yılında Kuzey Irak'ta şehit olan İtfaiye Müdürlüğümüzden mesai arkadaşımız Duran Aktaş'ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın bizlere emaneti şehit ailemizle birlikte ilk iftarımızı yaptık. Rabbim; Ramazan ayının rahmetiyle hepimizi kuşatsın, bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun" sözlerini kullandı

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mübarek Ramazan ayının ilk gününde, şehit ailesiyle bir araya gelerek iftar sofrasını paylaştı. Başkan Eroğlu, 2018 yılında Kuzey Irak'ta şehit düşen, Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden Duran Aktaş'ın oğlu, Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş'ın ailesi ile iftarını açtı. Bu özel buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Eroğlu, Ramazan ayının bereket ve rahmetinin herkesi sarmasını diledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ramazan'ın ilk gününde şehit ailesi ile birlikte iftar açarak anlamlı bir buluşmaya imza attı. Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

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