Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kentsel dönüşüm projelerini anlattı.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER GAZETESİ

TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı ve Adayı Eyüp Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Seyitnecmettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Program, miting havasında geçti ve yoğun bir katılım gösterildi. Eroğlu, mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Seyitnecmettin Mahallesi'nin, vefakar ve cefakar insanlarının harmanlandığı bir yer olduğunu belirtti.

Eroğlu, gerçekleştirilen 124 projeye değinerek, Tokat'ı marka bir şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Özellikle kentsel dönüşüm projelerine büyük önem verdiklerini belirten Eroğlu, önümüzdeki dönemde Tokat'ta üç ana bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaşacağını açıkladı. Bu çalışmaların, Semerkant, Kabe-i Mescit, Erenler, Seyitnecmettin, Cemalettin, Hocaahmet ve Büyükbeybağı mahallelerini kapsayacağını ve 2750 konutun dönüşümünü içereceğini duyurdu. 750 HANENİN DÖNÜŞÜMÜ YAPILACAK Başkan Eroğlu, "Biz önümüzdeki 5 yılı daha çok önemsiyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızın daha iyisini daha güzelini yapacağız. Bu konuların başında en önemlisi de Kentsel Dönüşüm Projelerimiz. Önümüzdeki günlerde Kentsel Dönüşümle ilgili toplantılarımızı yapacağız. Kentsel dönüşüm konusunda belirlediğimiz 3 önemli bölge var. Kaledibi olarak belirlediğimiz Semerkant, Kabe-i Mescit, Erenler, Seyitnecmettin ve Cemalettin Mahallelerimiz birinci bölge olarak görüyoruz.

Hocaahmet’ten Büyükbeybağı’na kadar olan kısım ikinci bölge olarak belirledik. Oğulbey, Mehmetpaşa Mahallelerimizin olduğu bölgeyi ise üçüncü bölge olarak belirledik. Sayın Vekillerimizle Ankara’da çok ciddi temaslarda bulunduk. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerimiz neticesinde 2 Bin adet konutumuzun kentsel dönüşümü için yazışmalarımıza başladık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yaptığımız görüşmelerle 750 hanemizin dönüşümünü yapacağız. Tokat kendi içinden bu ülkeye sevdalı insanlarını, kahramanlarını çıkartır.

Tokatlı müteahhitlerimizle, inşaat yapan firmalarımızla görüşmelerimizi yaptık. Müteahhit-Belediye-Vatandaş üçgeni ile tüm çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki yıl Tokat Yüzyılı’nın Kentsel Dönüşüm yılı olacak. 31 Mart bizim düğünümüz. Tokat’ımızda büyük bir destana, rekor bir oyla birlikte imza atacağız. Seyitnecmettin Mahallemiz bizi asla yalnız bırakmadı. Bugüne kadar destek verdiniz yürü dediniz bizler sizlerle birlikte yürüdük. İnşallah 31 Mart’tan sonra da birlikte yürüyeceğiz." dedi.

SİYASİ VE TOPLUMSAL DESTEK VURGUSU Programa, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekili Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan katıldı.