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Bursa’nın Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol yayınladığı mesajda; ‘Gelecek gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanındadır.

Tüm çocukların ama öncelikle kız çocuklarının hayallerinin ufku sınırsız, kendilerine güveni sonsuz olmalıdır. Toplumun temelini aile; ailenin temelini de kız çocukları oluşturur. Unutmayalım ki, bir kız çocuğu geleceğin annesidir ve eğitimli bir anne tüm insanlığı aydınlatır. Kız çocuklarımız, mukaddestir. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Hadis-i Şerifinde belirttiği üzere ‘Kız çocuğu rahmet; erkek çocuğu nimettir. Yüce Allah nimet için sorgu sual eder, rahmet için sadece ödüllendirir.’ Rabbim, bizi ödüllendirilenlerden eylesin.

Tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü kutluyorum.” Dedi.

Kaynak: igf