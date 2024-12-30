Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyede görev yapan daire müdürleri ve personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Ertaş, özverili çalışmaları nedeniyle tüm personele teşekkür etti.BALIKESİR (İGFA) - Yeni yıl öncesinde Edremit Belediyesi’nde görev yapan personeli tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hem yeni yıl dileklerini iletti hem de küçük hediyeler takdim etti. Başkan Ertaş, belediye çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, onların Edremit’e olan katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yılda da aynı özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ertaş, "Edremit'imiz için gece gündüz demeden, özveriyle çalışan değerli mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutladım. Birlikte çalışmaktan her zaman mutluluk duyduğum büyük aileme başarılı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da omuz omuza, el ele Edremit'imiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerde belediye çalışanları, Başkan Ertaş’ın yeni yıl kutlamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.