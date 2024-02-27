Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları kapsamında altı mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, onların sorunlarını dinledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mahalle sakinlerinin karşılaştığı güncel sorunları ve taleplerini öğrenen Başkan Öztürk, hazırlanan 70 proje hakkında vatandaşlara detaylı bilgi verdi. Projelerin içeriği ve amaçları hakkında vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Başkan Öztürk, projelerin ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimine nasıl katkı sağlayacağını anlattı.

Vatandaşlar da ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Esat Öztürk'e desteklerini belirttiler. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen bu buluşmaların, yerel yönetim ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirdiği ve projelerin daha katılımcı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağladığı ifade edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Onların görüşlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamak bizim için son derece önemli. Hazırladığımız projeleri vatandaşlarımıza anlatarak, onların katılımını ve desteklerini sağlamak istiyoruz. İlçemizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız" diye konuştu.