İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nin Geleneksel Kuru Fasulye Günü’ne katılarak sanayicilerle bir araya geldi. Etkinlikte, sitedeki ruhsatlandırma çalışmalarında yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandığını ve ruhsatlı işletmelerin önemini vurguladı. İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise Bornova Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir 3. Sanayi Sitesi’nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Geleneksel Kuru Fasulye Günü’ne konuk oldu. Sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu belirten Eşki, etkinlikte sanayicilerle keyifli vakit geçirirken, belediye-sanayi işbirliğine dair önemli mesajlar verdi.

“Ruhsatlandırma sorunlarını büyük ölçüde çözdük”

Başkan Eşki, sanayi sitelerindeki ruhsatlandırma çalışmalarında büyük ilerleme kaydedildiğini ve işletmelerin yüzde 90’ından fazlasının ruhsatlandırıldığını ifade etti. Ruhsatlı işletmelerin önemine değinen Eşki, “Bir kaza ya da sıkıntı durumunda ruhsatsız işletmeler herkesi zor durumda bırakabilir. Bu nedenle çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürdük ve başarı sağladık” dedi.

Site başkanından belediyeye teşekkür

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel, Bornova Belediyesi’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği ağaç budama, park düzenleme ve asfalt çalışmaları için teşekkür ederek, kalan alanlarda yapılacak çalışmalar için destek beklediklerini belirtti. Başkan Demirel, “Bugün burada Başkanımızla birlikte olmaktan mutluyuz, desteğinizin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karşılıklı anlayışla hizmetlerimiz sürecek”

Başkan Eşki, sanayi sitesi yönetimiyle iyi bir iletişim içinde olduklarını vurgulayarak, belediyelerin hizmet kapasitesinin bütçe sınırları içinde en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi. “Bizim önceliğimiz sorunları karşılıklı anlayışla çözmek ve Bornova’yı daha iyi bir noktaya taşımak,” dedi.