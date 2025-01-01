İzmir Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı üzerinden Atatürk Mahallesi’ni ilçe merkezine bağlayan 513 ve 514 sokaklardaki yol çalışmalarını tamamladı. Başkan Ömer Eşki’nin yeni yıl öncesi yeniden kullanıma açtığı yolda,genişletme, altyapı yenileme, istinat duvarı ve otopark gibi çalışmalar yapıldı. Yapılacak ek çalışmalar ile bölgeye estetik ve fonksiyonel bir dokunuş kazandırılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndan Atatürk Mahallesi girişine uzanan 513 ve 514 sokaklardaki yol çalışmasını tamamladı. Proje kapsamında bozuk yol betonları sökülerek altyapı yenilendi, yol 1.5 metre genişletilerek daha konforlu hale getirildi. Ayrıca, 400 metrelik yol güzergahına 7 adet su ızgarası konulurken, 2.5 metre yüksekliğinde bir perde duvar örülerek güvenlik ve estetik bir arada sağlandı.

İstinat duvarında Atatürk resimleri ve ışıklandırma

İstinat duvarının üst kısmına çimlendirme ve peyzaj çalışmaları eklenip Atatürk resimleri ve ışıklandırma ile alan daha cazip hale getirilecek. Yaşlılar için yol kenarlarında dinlenme alanları oluşturulacak.

30 araçlık otopark ve bisiklet dostu rampalar

Başkan Ömer Eşki, 2 ay süren çalışmaların ardından alanda incelemelerde bulunarak yeni yıla girerken yolu tekrar kullanıma açtı. Özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Başkan Eşki, "Bornova’da sadece ulaşımı değil, yaşam kalitesini artıracak projelerle hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yol çalışması, hem mahallelerimizi birbirine bağlayan bir köprü olacak hem de estetik dokunuşlarla ilçemize değer katacak. Atatürk’ün izinden yürüyen bir belediye olarak, istinat duvarımızda yer alacak Atatürk resimleri ile onun fikirlerini ve değerlerini yaşatmayı amaçladık" dedi.

Yol çalışmaları sırasında vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını belirten Başkan Eşki, projeye bisiklet rampası ve 30 araçlık otopark ekleyerek hem çevre dostu hem de pratik çözümler sunduklarını ifade etti.