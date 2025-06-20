İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, YKS öncesinde öğrencilere moral verirken, sınavın hayatın sonu ya da başlangıcı olmadığını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Eğitim sistemine eleştirilerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sınav gecesi ve günü Bornovalılara sessiz olunması çağrısında bulundu. Belediye, zabıta ekipleriyle sınav süresince sessizliği sağlamak için sahada olacak.

Yaptığı açıklama ile öğrencilere seslenen Başkan Ömer Eşki, “Değerli öğrenciler, çok uzun süre, çok yoğun bir çalışma döneminin ardından yarın üniversite sınavına gireceksiniz. Bu ne bir son, ne de bir başlangıç olacak. Ben yıllar önce üniversite sınavına hazırlanırken aklımda çok farklı bir bölüm ve çok farklı bir üniversite vardı. Çok farklı bir hayat kurgulamıştım; fakat hiç düşünmediğim Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü kazandım, bugün ise Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Bornova’nın Belediye Başkanıyım” dedi.

“SEVGİ DEĞİŞMEZ; SİSTEM DEĞİŞMELİ”

“Sınav sonucunuz ne olursa olsun, gelecek sizin hayata karşı direncinizle şekillenecek.” diyen Başkan Eşki; “Şunu unutmayın: Sınavınız kötü geçse bile aileniz sizi sevmekten vazgeçmeyecek. Sınavdan çok iyi bir netice de alsanız, ülkenin içinde bulunduğu durum ve bu eğitim sistemi değişmedikçe hayatınız kolay olmayacak. Dilerim Türkiye, çocuklarımızın sınavlara yarış atı gibi hazırlanmadığı, üniversite mezunlarının işsizlik kaygısı taşımadığı bir ülkeye dönüşür” sözleriyle öğrencilere nasihatlerde bulunup, mevcut eğitimin sisteminin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Eşki son olarak şu ifadelerle vatandaşlara seslendi:

“Sevgili Bornovalılar, sınav gecesi (21 Haziran Cumartesi) ve sınav süresince (22 Haziran Pazar) lütfen sessiz olalım. Kornalara basmayalım, inşaat-tadilat faaliyetlerini durduralım, yüksek sesle müzik yayını yapmayalım. Zabıta ekiplerimiz hem sınavdan önceki gece hem de sınav sırasında sokaklarda olacak ve sessizliği sağlayacak. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.”