Bornova-Bayraklı Moto Kuryeler Derneği Başkanı Akın Ak ve başkan yardımcıları, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Moto kuryeler, kendilerine ayrılan yeni park alanı için Başkan Eşki’ye memnuniyetlerini iletti.İZMİR(İGFA) - Bornova-Bayraklı Moto Kuryeler Derneği Başkanı Akın Ak ve derneğin başkan yardımcıları Zafer Güzel ile Evren Denker, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi makamında ziyaret etti. Moto kuryeler, Kazım Dirik Mahallesi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 12 Eylül’de açılışı yapılan park alanı için Başkan Eşki’ye teşekkür etti.

GEREKEN DÜZENLEMELER YAPILACAK

Yeni açılan Moto Kurye Parkı, moto kuryelerin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve Küçükpark çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hizmete sunuldu. Parkta aynı anda 100 motosikletin park edebilmesi sağlanırken, büfe ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da yer alıyor. Başkan Eşki, park alanında eksik kalan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak tam kapasiteyle hizmet vereceğini belirtti.

MOTO KURYELER ÖRGÜTLENMELİ VE DESTEKLENMELİ

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon moto kurye bulunduğuna dikkat çeken Başkan Eşki, bu meslek grubunun taşıdığı riskler nedeniyle örgütlenmesi gerektiğini vurguladı. Eşki, moto kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvenliklerinin sağlanmasının önemine değinerek, yerel yönetimler olarak bu alandaki desteklerinin süreceğini ifade etti.