Cumhuriyet İlkokulu 3-A sınıfı öğrencilerinden Zehranur Akın, sınıf başkanı seçilmeden önce belediye başkanı Fatih Karabatı’yı sınıfta arkadaşlarıyla buluşturacağı vaadinde bulunmuştu. Sınıf başkanı seçildikten sonra yaptığı davet üzerine Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Zehranur ve arkadaşlarını okulda ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı önceki gün, sınıf başkanı seçilirse belediye başkanını sınıfta arkadaşlarıyla buluşturacağının sözünü veren Cumhuriyet İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Zehranur Akın ve arkadaşlarını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Karabatı’ ya Okul Müdürü Yardımcısı Erol Parik’ te eşlik etti. Ziyarette 3-A ve 4-c sınıflarını ziyaret eden Karabatı, okul öğrenci ve öğretmenleri ile de bir araya geldi.

”BİZLER ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ”

Öğrencilerin bu tarz sorumlulukları küçük yaşta almalarının geleceğe olan özgüvenlerine önemli katkısı olacağını dile getiren Karabatı, ‘Bizler çocuklarımızı önemsiyoruz. Zehra öğrencimiz sınıf başkanı seçilince böyle bir vaatte bulunmuş. Bizler de gidip Zehra’nın sözünü hayata geçirmiş olduk. Bunlar çocuklar için önemli detaylar. Bizler onları önemsiyoruz. Zehra sayesinde Cumhuriyet Okulu öğrenci, öğretmen ve velileri ile bir araya gelerek keyifli bir zaman geçirdik. Özellikle öğrencilerin istek ve taleplerini dinledik’ şeklinde konuştu.