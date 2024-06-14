Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kurban Bayramı vesilesi ile mesaj yayımladı. Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Karabatı bayram sürecinde bir olumsuzluk yaşamamaları için zabıta ekiplerinin kontrollerini sıklaştıracağını ifade etti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Kurban Bayramı vesilesi ile yapmış olduğu açıklamada ‘Kurban Bayramı özellikle paylaşma ve dayanışmanın yoğun yaşandığı bereketli bir zaman dilimidir. Manevi duyguların yoğun yaşandığı bu zaman diliminde hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramımızın tüm İslam Alemine, insanlığa, ülkemize bereket, sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum . Ayrıca Kurban Bayramına denk gelen “Babalar Günü” vesilesi ile tüm babalarımızın ve baba adaylarının ‘Babalar Gününü’ de ayrıca kutluyorum’ dedi.

ZABITA EKİPLERİ BAYRAMDA TEYAKKUZDA

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı bayramda özellikle Zabıta ekiplerinin teyakkuzda olacağını belirterek ‘Şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor.

Zabıta teşkilatımız trafik düzenlemelerinden temizlik hizmetlerine kadar, her alanda özveri ile görev yapıyor’ dedi. Kaçak kurban kesimine karşı kontrollerin zabıta birimlerince ilçe genelinde sıklaştırılacağını ifade eden Başkan Karabatı, bunun haricinde kurban atıklarını kontrolsüzce çevre ve görüntü kirliliğine sebep olacak şekilde bırakanlara karşı sıkı tedbirler alınacağı açıkladı. Tüm bunların yanında cadde ve sokaklarda hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde et kesimi ve kaçak kıyma çekimi yapan kişilere karşı da denetimlerde dikkat edileceğini vurgulayan Karabatı “Ekiplerimiz bayram süresince hem esnafımızın hem vatandaşımızın olumsuz bir durum yaşamaması için adeta teyakkuz halinde olacak. Bu konuda tüm esnaf ve vatandaşlarımızı genel sağlık, hijyen ve çevre kurallarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum’ şeklinde konuştu.

Kurban Atıkları İçin Güncel Bertaraf Çukurları Listesi yayınlandı

Öte yandan Karacabey Belediyesi tarafından yapılan duyuruda ilçe genelinde 14 farklı noktada kurban atıkları için bertaraf çukurlarının kontrollü bir şekilde halkın kullanımına sunulacağı belirtildi. Kendilerine uygun bertaraf çukurlarını öğrenmek isteyen vatandaşların belediye sosyal medya hesaplarından veya belediye santralini arayarak bilgi alabileceği belirtildi.