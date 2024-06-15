Yunusemre ilçesinin en büyük mahallesi olan Muradiye’de 4 gündür yaşanan elektrik kesintisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yetkililerle görüşmesinin ardından GEDİZ Elektrik tarafından çalışmalar hızlandırılarak, giderildi. Mahallede incelemede bulunan Başkan Zeyrek, kesinti sürecinde konuyla yakından ilgilendiklerini belirterek, tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını ifade etti. MANİSA (İGFA)- Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 4 gündür yaşanan elektrik kesintisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in yetkililerle görüşmesinin ardından GEDİZ Elektrik tarafından çalışmalar hızlandırılarak, giderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, kesinti yaşanan sokaklarda incelemelerde bulundu. Başkan Zeyrek’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de eşlik etti. Başkan Zeyrek, inceleme sırasında mahalle sakinlerinden yaşanan sorun ile ilgili bilgi aldı, Muradiye Mahallesi'nin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini ifade etti.

“BÜYÜKŞEHİR YAŞANAN SIKINTILARA DUYARSIZ KALAMAZ” Başkan Ferdi Zeyrek, belediyenin yetkileri ve imkanları çerçevesinde Muradiye’nin yaşadığı sorunlara çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Muradiye Mahallemizde 4 gündür yaşanan elektrik kesintisinin giderildiğini öğrenmek bizleri mutlu etti. Elektrik sorunu bizim sorunumuz olmasa da duyarlı bir belediye olarak vatandaşımızın yaşadığı her sorun bizim sorunumuzdur mantığıyla hareket ediyoruz. Elektrik kesintisi sorununun çözümü noktasında süreci yakından takip ettik. Muradiye halkımızın şunu bilmesini isteriz ki, yaşanan sorunlara belediye olarak asla duyarsız kalmıyoruz. İnşallah böyle bir sıkıntı bir daha yaşanmaz, yaşanacak olursa da biz belediyemizin tüm imkanlarını seferber etmeye hazırız” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, “MURADİYE’NİN ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZECEĞİZ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Muradiye Mahallemizin altyapısını tamamen değiştireceğiz. Burada evlerin üst katlarına su çıkmıyor. Tahmini 4-5 ay gibi bir süre içinde çalışmalar başlayacak. Ayrıca mahallemize yeni bir ring yolu kazandıracağız. İstasyon mevkiinde yeni bir battı çıktı yapacağız. Böylece Muradiye’nin hem ulaşım hem de altyapı sorununu çözmüş olacağız” dedi.