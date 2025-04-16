Ordu Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı. Başkan Güler toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özellikle son günlerde sokak hayvanları için alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığından gelen genelgeye göre ilçe belediyelerinin “doğal yaşam alanları” oluşturmasına dair Ordu Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı. Daire Başkanı Karabay sunumunda ilçe belediyelerinin sokak hayvanları konusunda yapması gereken hususlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

BAŞKAN GÜLER, “BİZ HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Sunumun ardından konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de sokak hayvanları konusunun önemine vurgu yaparak ilçe belediyelerinin üstüne düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Başkan Güler, “Durum ciddi, acilen yapmamız gerekiyor. Tüm arkadaşlarımızın bu konuyu dikkate almasını rica ediyoruz. Büyükşehir olarak biz her türlü teknik desteği vereceğiz” dedi.