Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında düzenlenen iftar programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaş denize karşı iftar açmanın keyfini yaşadı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar programı bugün Kuşadası’nda gerçekleşti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel vatandaşlarla samimi bir ortamda yemek dağıtımı yaparken onlarla sohbet etme imkanı buldu. Vatandaşlarla sohbet havasında geçen iftar programında yaşanan diyaloglar tebessüm ettirirken vatandaşların duyduğu mutluluk yüz ifadelerine yansıdı.

Yemek dağıtımı sonrası vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Günel, “ Sizler bizim için değerli kıymetlisiniz. Biz sizler için çalışıyor daha neler yapabiliriz onun telaşı içindeyiz. Bu mübarek ramazan ayında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdiden hepinizin bayramını kutlarım. Bahar yakındır. Hep beraber 15 Mayıs sabahı bambaşka bir huzur dolu, mis kokulu bir sabaha uyanacağız” dedi.

Kuşadası Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen İftar programına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkan yardımcısı Oğuzhan Turan, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Millet İttifakı İlçe Başkanları ve Muhtarlar eşlik etti.

İftar programı çekilen hatıra fotoğrafları sonrası son buldu.

Haber: Cemil Ağırbaşer

