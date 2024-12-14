Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi’ni ziyaret etti.EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç iki belediye başkanını ziyaret etti. Günenç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ı ziyaret etti.

Günenç, misafirperverliklerinden dolayı Zeyrek ve Balaban’a teşekkür ederek, kendilerini de Enez’e davet etti.

Zeyrek, Günenç’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Enez Belediyesi’ne her konuda destek olacaklarını belirtti.