Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret ederek Beslenme Saati projesi hakkında bilgi aldı.İSTANBUL (İGFA) - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilen İnan Güney, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Başkan İnan Güney ile eşi Ayşen Güney’i, Zehra Çalık’la birlikte makamında ağırlayan Başkan Çalık, daha sonra Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Beylikdüzü Mutfak’ı ziyaret etti. Başkan Güney, Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve tüm Türkiye’ye örnek olan Beslenme Saati uygulaması için hazırlanan beslenme çantalarının içeriğini inceledi. Beylikdüzü Mutfak’ta ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sıcak yemek uygulaması hakkında da bilgi alan Başkan Güney, Türkiye’ye örnek olan uygulama nedeniyle Başkan Çalık’a teşekkür etti.

“HER ÇOCUĞA BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK VERİLSİN”

Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçilen Güney’in çok başarılı olacağına inandığını ifade eden Başkan Çalık, “Memleket öyle bir hale geldi ki sosyal projeler çok daha fazla önem kazandı. CHP’li belediyeler olarak sosyal adalet projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnan Başkanım da Beslenme Saati projesi hakkında bizden bilgi almak istedi. Biz de hem uygulamayı anlattık hem de hazırladığımız çantaları gösterdik. Kendisi de bu projeyi Beyoğlu’nda uygulayacaktır diye düşünüyorum. Biz isteriz ki bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilsin. Her çocuğa bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bakanlık bu projeyi hayata geçirene kadar biz ailelere destek olmaya devam edeceğiz. Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olamaz” dedi.

“KISA SÜREDE BU GÜZEL PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ” Beylikdüzü’ndeki güler yüzlü karşılama için teşekkür eden Başkan Güney ise, “Vatandaşımız ekonomik kriz yüzünden yorulmuş durumda. Bu nedenle belediyeler olarak öncelikli görevimiz sosyal dayanışma bütçelerini artırmaktır. Seçim sürecinde de ihtiyaç sahibi çocuklarımıza söz vermiştik. Beyoğlu’nda bu güzel projeyi anlattık ve en çok karşılık bulan proje bu oldu. Hiçbirimizin vicdanı beslenme saatinde, yanında arkadaşı beslenme açarken diğerinin sınıftan çıkmasına el vermez. İnşallah kısa sürede bu güzel projeyi hayata geçireceğiz. Başkanımın da emeklerine sağlık. Başkanımızın daha örnek alacağımız çok projesi var. Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Tuzla’yı aldıysak bu güzel projelerin o ilçelerde de duyulması sayesinde oldu. Ön yargılar yıkıldı” ifadelerini kullandı.