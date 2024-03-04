AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’in proje tanıtım toplantısına katılan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel’in proje lansmanına katıldık. Tüm projelerini en güzel şekilde şehrimize kazandıracağına hiçbir şüphemiz yok. İnşallah 31 Mart’ta hem Büyükşehir Belediyemizde hem de ilçe belediyelerimizde Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız” dedi.KAHRAMANAMRAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’in proje tanıtım toplantısına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

İTTİFAKIMIZA EN YÜKSEK DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ

Başkan Adayı Fırat Görgel’in ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan yeni Kahramanmaraş vizyonuna, eğitimden sağlığa tüm alanlarda projelerini paylaştığı toplantının hayırlı olmasını dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ve hemşehrilerimizle Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’in proje lansmanına katıldık. Tüm projelerini en güzel şekilde şehrimize kazandıracağına hiçbir şüphemiz yok. İnşallah 31 Mart’ta hem Büyükşehir Belediyemizde hem de ilçe belediyelerimizde Cumhur İttifakımıza en yüksek desteği sağlayacağız” diye konuştu.