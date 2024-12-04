AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı’nda “Haftalık Olağan Yönetim Kurulu” toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ali İhsan Gürel umudun ve icraatın AK Parti ile mümkün olduğunu, Tokat için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığında Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali ÇALIŞKAN Başkanlığında yönetim kurulu toplantısına Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Parti Yönetim kurulu Üyeleri ve Partililer katıldı. Toplantı sonrası konuşan Başkan Ali İhsan Gürel umudun ve icraatın AK Parti ile mümkün olduğunu, Tokat için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını belirtti.

"DAHA GÜÇLÜ BİR TOKAT İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, AK Parti'nin Türkiye ve Tokat için bir umut ve icraat merkezi olduğunu vurguladı. Başkan Ali İhsan Gürel “Umudun, icraatın ve geleceğin adı olan AK Parti'mizin çatısı altında, Tokat'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın bize olan güvenine layık olacağız. Daha güçlü bir Tokat için birlik ve beraberlik içinde vatandaşımızın sorunlarını çözmeye, şehrimizi daha ileri götürebilmek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti sadece bir parti değil, aynı zamanda halkın refahını ve gücünü inşa eden bir harekettir. Bu yolda bizlere düşen görev, sorunların çözümü, halkımızın huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için var gücümüzle mücadele etmektir. Tokat'ın her köşesine hizmet götürmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz’ ’ifadelerine yer verdi.