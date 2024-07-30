Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Yalovaspor Başkanlığına seçilen Ali Yavru ve yönetim kurulunu kulüp binasında ziyaret etti.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalovaspor’u ziyaret ederek Yalovaspor Başkanlığına seçilen Ali Yavru ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmede; geçtiğimiz sezon Süper Amatör Kümede elde ettiği şampiyonluk başarısı ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek olan Yalovaspor üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Yalovaspor Başkanı Ali Yavru, Başkan Gürel’e kulüp adına teşekkürlerini sunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmenin ardından Başkan Gürel, Yalovaspor altyapı antrenmanını ziyaret ederek genç futbolcularla bir araya geldi. Genç sporcularla kısa bir sohbet gerçekleştiren Gürel, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Gürel, günün anısına Yalovaspor Yönetim Kurulu, antrenörleri ve futbolcularla birlikte fotoğraf çektirildi. Yalovaspor Başkanı Ali Yavru, Başkan Gürel’e üzerinde isminin yazılı olduğu Yalovaspor forması hediye ederek bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.