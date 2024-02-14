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Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı’nda 14 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlık ettiği Meclis toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Erzincan ilimizin İliç ilçesinde toprak kayması sonucu 9 vatandaşımızın göçük altında kaldığı tahmin ediliyor. Göçük altında kalan vatandaşlarımızın sağ bir şekilde bulunmalarını temenni ediyorum. Erzincan’ımıza da geçmiş olsun diyorum” dedi.

GÜRKAN: BERABER ÇALIŞTIĞIMIZ MESAİ ARKADAŞLARIMIZ MALATYA’DA HİZMET DESTANI YAZDILAR

Başkan Gürkan 5 yıl boyunca yapmış olduğu hizmetleri değerlendirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Gürkan, “Sizlerle birlikte beş yıla yakın bir zamandan beri beraber çalıştık. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, meclis üyelerimiz ve beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımız Malatya’da bir hizmet destanı yazdılar. Hizmet destanının da ötesinde Cenab-ı Allah’ın bereket ve mucizesini yaşadık. Yol, su, kanalizasyon, alt yapı, asfalt, arıtma, enerjide ve hizmet binalarında Malatya tarihinde toplam yapılan yatırımların 20 katı yatırım yapıldı. Bu bir mucizedir. Türkiye’de hiçbir belediyenin bütçesi, gelirleri ne kadar olursa olsun Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları kadar yatırım yapan hiçbir belediye yoktur. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın gurup toplantısında gerek Malatya’ya teşriflerinde ifadesinde de bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız sözlü olarak söyledi. Türkiye’nin en büyük 3 büyükşehir belediyesini sayıp, ‘Gelin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet nasıl yapılıyormuş görün’ cümlesini ifade etti. Daha sonra Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da aynı beyanda ve aynı şekilde ifadeleri oldu. Hemen akabinde gelen şimdiki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Beyefendi şehrimize geldiğimde ‘Ben devlet planlama teşkilatından geldim. Bunu bütçeyle izah etmek mümkün değil. Bu Cenab-ı Allah’ın bereket kavramıyla ifade edilebilecek bir hizmet anlayışının burada tezahür ettiğini görüyoruz. Ben de buna inanıyorum. Gerçekten de Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında sizlerle yaptığım toplantıda bütçemizin 5 katı o dönemde borcumuz vardı. Bütçemiz 430 milyondu, borcumuz ise 2 milyarın üzerinde bir rakama tekâmül ediyordu. Bunu söylerken birini kötülemek veya kendimizi iyiye çıkarmak anlamında söylemiyorum. Bu şartlarda aldığımız belediye hemen ardından 24 Ocak’ta Sivrice merkezli deprem, akabinde pandemi, akabinde asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremleri ve onunla beraber küresel ekonomik kriz yaşandı. Bütün bunlara rağmen Malatya tarihinde yıllardır söylenen güney kuşak yolu, kuzey kuşak yolu, batı kolektörü, doğu kolektörü, Şire pazarı, kütüphaneler, meydanlar, yeşil alanlar, vagon onarım fabrikası, fuarcılık merkezi, spor tesisleri, parklar, Yimpaş binası, özel hareket merkezi bütün bunlar bu dönemde yapıldı, bitirildi. Arslantepe Höyüğü ’nün UNESCO Dünya Kalıcı Listesine girmesi, Malatya’nın 2028 Expo programının içine alınması ve Arslantepe Karşılama Merkezi’nin yapılması. Kuzey kuşak yolu bitmek üzere, güney kuşak yolu bitmek üzere binlerce ev ve arsa kamulaştırdık, daha bu mecliste duyan olmamıştır ki bu kamulaştırma işlerini yaparken mahkemelik olduk diye. Biz 8 bin kilometre asfalt yapmışız. Cumhuriyet tarihinde bunun yarısına ulaşmamıştır. Bütün ilçelerimizin ilçe belediyeleri uhdesinde olan yolların da yüzde 70’in aşağısı olmamak kaydıyla yüzde 95’ine kadar yine büyükşehir belediyesi görev ayrımı yapmadan buralara da hizmet götürmüştür. Bu hizmetlerimiz bu halkımıza, milletimize helal olsun. Ama helallik noktasına yapılan yatırım ve hizmetleri küçültmeye çalışan, basitleştirmeye çalışan, itibarsız hale getirmeye çalışanların seviyesi, etiketi ne olursa olsun bunu söyleyenlere hakkımı helal etmiyorum. Bunlar bu memlekete zarar vermiş insanlardır. Yani kendi şahsım açısından helal etmiyorum demiyorum. Memlekete zarar verdikleri, yapılan işleri görmezden gelerek küçültmek ve itibarsız hale getirmek gayreti içerisinde oldukları için hiçbir şekilde hakkımı etmem. Milletimizin de, halkımızın da hakkını helal etmeyeceğine inanıyorum. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki, ‘Onların gözleri vardır görmez, dilleri var konuşmaz, kulakları var duymaz ve kalpleri de mühürlenmiştir’. Allah bizleri kalpleri mühürlenmiş insanlardan uzak eylesin.

Tabii biz bu işleri yaparken meclisimizle beraber yaptık. Meclisimizin bütün üyelerini canı gönülden kutluyorum. Mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bütün meclisimizle aldığımız kararları oy birliğiyle aldık.

GÜRKAN: MECLİS’TE ALDIĞIMIZ KARARLARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK

Bu bir ekip işidir. Neticede Meclis’te aldığımız kararları oy birliğiyle aldık. O nedenle yaptığımız işler hızlı bir şekilde sonuçlanma aşamasına geliyordu. Diğer taraftan belediye olarak deprem süresinde ve sonrasında tam 8 ay boyunca ücretsiz su, ekmek, ulaşım gibi hizmetlerde bulunduk. Diğer taraftan personellerimizin maaşlarına yüzde 70 oranında zam yaptık. Sosyal haklara da yüzde 100 zam yapıldı. Türkiye’de hiçbir belediyenin personel giderleri yüzde 30’dan 40’dan 50’den aşağı değildir. Malatya Büyükşehir Belediyesinin personel giderleri ise bütçeye oranla yüzde 18’dir. Sigortaya, maliyeye borcumuz yoktur.

Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde bize dükkânlar mevcuttur. Ayrıca Yeni Buğday Pazarındaki 100 dükkânı buğday pazarı esnafımıza 2 yıllığına ücretsiz bir şekilde verdik. Yine Dünya Kayısı Ticaret Merkezimizdeki 100 kadar dükkânı Malatya Ticaret Borsası Başkanımızla görüştük, bu dükkânları da kayısıcı esnaflarımıza vereceğiz.

Depremle alakalı çok spekülasyonlar yapıldı. Yaşanan depremlere rağmen Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı bizlere ‘Ben Türkiye’de 11 ili gezdim. Malatya’daki gibi koordinasyonlu, planlı, Acil Eylem Planını uygulayan hiçbir il görmedim. Onun için 40 milyon Euro’yu hibe olarak Malatya Büyükşehir Belediyesine vermeye karar verdik’ dedi.

Malatya’da 74 konteyner kent var. Bu konteynerlerin hepsinin altyapısı, suyu, kanalizasyonu, asfaltı ve otobüs işletmesi Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde başbakanlarımızın danışmanı olan bir müşavir arkadaşım buraya geldiğinde ‘Başkanınım depremin getirdiği sıkıntılar tabii ki de var. Ama siz burada vatandaşlar için önemli çalışmalar yapmışsınız. Hangi konteyner kente gitsem suyu akıyor, kanalizasyonu akıyor, yolarının hepsi asfalt var’ ifadelerini kullandı.

Önemli olan şehrimize kalıcı eser bırakarak hizmet etmektir. Biz görece geldiğimizden bu yana 2 bin 500 eser yaptık. Hiçbir tanesinde gelecek zaman kipi yok. ‘Yapacağız, edeceğiz’ demedik.

Şehrimizde yapılan geçici iş yerlerinin ihdası anlamında ve altyapıları yine Malatya büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Demircilere, bakırcılara, balıkçılara, peynircilere, kasaplara, telefonculara, ayakkabıcılara, kuyumculara, tekstilcilere, muhasebecilere yer tahsisi yaptık. Bütün bunlara rağmen algı oluşturmaya çalışan kişiler Allah’tan korkmadan, vicdanları sızlamadan yaptığımız işleri küçültmeye çalıştılar ama benim alnım açık, yüzüm aktır. 2019 yılında göreve geldiğim günden bu yana Malatya’da 50 yıldan beri söylenen ve yapılmayan işleri yaptık. Türkiye’nin en büyük parkları Malatya’da yapıldı.

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum aydaylık bize tevdi edilmedi diye bir anlam çıkarmasın. Aksine ben mutluyum. Ve Mutlu bir şekilde de buradan ayrılıyorum. Biz Allah rızası için memleketimize hizmet etmeyi kendimize şiar ettik. Ama buralara gelmeyenler yerel idaredeki bazı eksiklikleri, Büyükşehir Belediyesine yamamaya çalışıyor. Eğer bir yerde doğruya yanlış deniliyorsa, ona müdahale edilmiyorsa orada bir problem vardır.

GÜRKAN: 31 MART’A KADAR GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Görevimiz süresi boyunca herkese eşit ve adil yaklaştık. 20 senelik belediye başkanlığımda herkese adil yaklaştım. Biz hesabı Cenabı Allah’a vereceğiz. Ben 44 seneden beridir bu şehre hizmet ediyorum, kimse yolsuzluk yaptı diyemedi, hırsız diyemedi, devletin malını ona buna peşkeş çekti diyemedi. 5 yıl boyunca birlikte çalıştığım Meclis Üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta kadar görevimizin başındayız. Görevimizi de en güzel şekilde ifa edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz görevden kaçmadık, yetkili merciler tarafından böyle uygun görüldü. Ben tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte beraber çalıştığımız bu dönemde bize güç verdiğiniz, destek çıktığınız için bütün arkadaşlarımıza teşekkür amaçlı bir plaket vermeyi uygun gördük.

İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya teşriflerinde Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı ve Gençlik Kampı, 100. Yıl Kent Parkı, Batı ve Doğu Kolektörleri, Polis Kantini, Orduzu Gençlik ve Spor Kompleksi, camilerin kümbetlerin, kültür merkezlerinin sosyal tesislerin, arıtmaların açılışını toplu halde yapacağız” dedi.

CÖMERTOĞLU: ETTİĞİ 20 YILDA YEREL YÖNETİM BAŞARISI ORTAYA ÇIKMIŞTIR

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Başkan Gürkan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “2019 Yerel Seçimleri ile birlikte yeni döneme başlarken krizlerin çok olduğu bir dönem 2020 Pandemiyle savruldu ve 2023 depremiyle de alabora oldu. Mecliste ayrım yapmayan hizmetleri çoğaltan bir başkandı. Uzlaşının Malatya’nın kültürü olduğu bir coğrafyada bu kültürü yaşatma bu kültürü yaşatma ve devleti ile birlikte yükseltme devlet adamlığıyla öne çıkma onurunu Selahattin Gürkan başkanımda hep gördüm, hep bildim. Hiçbir zamanda zora sokacak bir iş ve işlemi kendisine getirmedim. Herkesin bir vefa borcu vardır benim daha fazlası vardır. 2009 dan bu yana kültür mirasında tarihi eserlerin açığa çıkarılmasında ve restorasyonunda Malatya’nın turizm ile anılır bir il haline getirilmesinde birlikte çalıştığım o dönemlerin öncüsü olduğunu yakinen ben biliyorum.

Malatya’da adı konulmuş bir dışa açılım varsa bunun adı tarihtir, kültürdür, kayısıdır birlikteliktir. Her anlamda kendisinin şahsında ve yönetiminde tecelli ettiği 20 yıl bir yerel yönetim hikayesi bir yerel yönetim başarısı ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar hizmet vermiş Mecliste başkanlarımız başta olmak üzere emek verenleri canı gönülden kutluyorum ” dedi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise “ Selahattin Başkanımı uzun süre Belediye Başkanlığı yaptığından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Malatya’ya ne kadar güzel hizmet ettiği zamanla anlaşılacak. Bizim amacımız hizmet etmek. Güzel hizmetler yapıldı. Allah razı olsun, eline emeğine sağlık. Sen Malatya’nın Başkasın. 5 sene beraber çalıştığım Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Meclis Üyesi Murat Alabaş, “5 yılın sonunda yapılan çalışmalardan dolayı size ve Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siz 20 yıldan beridir belediye başkanı olarak memleketimize hizmet ediyorsunuz. Ben şahsım adına ve Malatya dışında yaşayan tüm Malatyalılar adına yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TABEL: MALATYA’DA VE BELEDİYE MECLİSİ’NDE DENGE SAĞLADINIZ

CHP Meclis Üyesi Günnur Tabel konuşmasında “Başkanım siz Malatya’da ve Belediye Meclisi’nde dengeydiniz. 5 yıldır görev yapıyoruz, bizi dışlamadınız ve bu sayede tüm Meclis üyesi arkadaşlarımızla güzel iletişimler kurduk. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. 5 yıldan beridir İmar Komisyonunda yer aldım, bize her seferinde ‘Günnur Hanım elinizi vicdanınıza koyun ve adaletli davranın’ bunun içinde ayrıca çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık hakkınızı helal edin” dedi.

ZELYURT: DEPREM SÜRECİNDE HER NE İSTEDİYSEK YANIMIZDA OLDUNUZ

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Başkan Gürkan döneminde ilçesine önemli yatırımların yapıldığını ifade ederek, “İlçem adına yol olsun, kanalizasyon olsun, içme suyu şebekesi olsun deprem sürecinde her ne istediysek yanımızda oldunuz. Darende’nin içme suyu isale hattının yeniden yapılması için ihalesi yapıldı. Parklarıyla yollarıyla her türlü hizmeti sizden aldık. Hiçbir ayrım yapmadan ilçemize büyük destek verdiniz. İlçem adına vermiş olduğunuz bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “Yaklaşık 5 yıl beraber çalıştık iyi ve kötü günlerimizde her zaman yanımızda oldunuz. Hem başkanımız olarak hem de abimiz olarak kapınız hep açıktı” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 2. Birleşimi ise 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.