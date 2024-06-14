AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Kurban Bayramı'nın tüm Bursa halkına, Türkiye'ye ve İslam Alemi'ne hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı olarak yayınladığı mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarının 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe) günü saat: 17.00'de Yıldırım Naim Süleymanoğlu Spor Salonunun bahçesinde gerçekleştirileceğini söyleyerek, tüm Bursa halkı AK Parti sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet etti.

Başkan Gürkan mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Millet olarak bir bayrama daha erişmenin sevinci ile karşıladığımız Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayramlar; millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği, dargınların barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı müstesna günlerdir. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta aile büyüklerimiz olmak üzere yetim ve kimsesizleri, ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip onları sevindirelim. Kurban Bayramı, özellikle kurban ibadetiyle paylaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı bereketli bir zamandır. İslam Alemi olarak inancımızın güzellikleri ile huzur, bereket ve mutluluğu paylaşıp çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetimizin kabul olmasını diliyor, başta Şehitlerimizin aileleri, Gazilerimiz ve tüm sevenleri olmak üzere tüm Bursa halkının, ülkemizin ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."