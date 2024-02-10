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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen Şehir Gönüllüleri Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsederek, Malatyalılara birlik ve beraberlik mesajı verdi.

MALATYA (İGFA) - Şehir Gönüllüleri Meclisi toplantısında konuşan Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, açılış konuşmasını yaparak, Şehir Gönüllüleri Meclis’inde gönüllü olarak görev alan katılımcılara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 20 yıllık belediye başkanlığı döneminden bahsederek, “Önemli olan çalıştığınız yerde yormadan, bunalmadan, leke almadan, alnınızın açıklığı ve yüzünüzün akıyla o görevi ifa ettiğinizi, vicdanen müsterih olunmasının iç dünyanızda yaşamanızdır. 20 yıl belediye başkanlığı ve 20 yıl da Malatya’da kamu görevi alarak görev yaptım. Öğretmenlik, ilçe milli eğitim müdürlüğü, müfettişlik, bölge müdürlüğü, il müdürlüğü gibi görevleri yerine getirdim. Bu çalıştığımız süre içerisinde bilerek kimseye bir yanlışlık, adaletsizlik, haksızlık yapmadık. Elimizde her zaman vicdanımızın sesi ve Cenab-ı Allah korkusunun inancıyla görevlerimizi yapmaya gayret ettik’ dedi.

‘HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜK HEDEFLER KOYMADIK, HEP BÜYÜK HEDEFLER KOYDUK’

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, ''Malatya Hakikaten farklı bir şehirdir. Biz görev yaparken hiçbir zaman küçük hedefler koymadık. Hep büyük hedefler koyduk. Belki bizimle çalışanlar veya bizi karşıdan dinleyenler bizim sözlerimizi çok iddialı bulmuş olabilirler. Tarihe karşı sorumluluğumuzun idrakinde olduğumuz zaman sonuç müyesser olur. İnsanlık medeniyetinin başladığı yerin Şehrül eminisiniz, bu nedenle hedefiniz küçük olamaz. İkinci bir cümlemiz de Anadolu’yu Ana Yurt Yapan Destan Şehri. Anadolu’nun fetih süreci Malatya sancağından başlamıştır. Biz de dikkat ederseniz her zaman Türkiye’ye örnek bir belediyecilik anlayışının hizmet anlayışı olduğunu ifade ettik.

Belediye başkanlığı görevimizde 20 yıllık bir süreç içerisinde yapmış olduğumuz, ruhsat verdiğimiz hiçbir yapıda en ufak bir hasar yok. Biz 5 kattan fazla yapı izni vermedik. Meri planı olup 5 katın üstündeki binalara da dedik ki bodrum, 6-7 katın üstündekilere de muhakkak ikinci bodrum olması, bodrumların taşıyıcı ve özelliklerini belirttik. Asansör kabinlerinin de taşıyıcı kolonlar şeklinde yapılması gerektiğini belirttik. Bu tesadüf değildir ve Türkiye’de de hiç bir örneği de yoktur. 20 sene belediye başkanı olacaksınız iki tane 7’nin üstündeki bir büyüklükte yaşanan deprem bölgesinde olacaksınız ve sizin yaptığınız binaların hiç birinde bir şey olamayacak. 6 Şubat depreminde bütün yaptığımız binaları sığınma yerleri, barınma yerleri mekanı haline getirdik. Bu tesadüf değildir. 40 yıldan beri vagon fabrikasını konuştular. Şimdi vagon fabrikasıyla alakalı, Yimpaş binasıyla alakalı, Şire Pazarı ile alakalı, Buğday Pazarı ile alakalı bir şey konuşulmuyor. Kayısı 1.7 dolarken 6.5 dolara çıktı. Şu anda 650 milyon dolar girdisi var. 200-250 milyon doları aşmamıştı şimdiye kadar. Kayısı entegre tesisi demek Malatya’nın 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Biz bu projeleri yaptık.

‘BİR OLUN, İRİ OLUN, DİRİ OLUN’

Sizlerden ricam bu şehirde birlik ve beraberliğinizi bozmayız. Bir olun, iri olun, diri olun. Bu memlekette aklıselim, düzgün insanlara ihtiyacımız var. Şehrimizin demografik yapısını, sosyolojik yapısını bozarsanız yarın hepimiz bu şehirde gariban ve garip oluruz. Allah bu şehri geçmişine layık, geleceğe hazırlasın. İnşallah sizler bu birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini gösterirseniz bu şehir ilelebet, daima payidar kalır, hepinize teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.