Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kamuoyu bilgilendirme toplantısında İl genelindeki basın mensupları, sivil toplum ve mesleki kuruluş temsilcileri ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Belediye Başkanlığı görevinin her döneminde yapılan hizmetler ve projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme toplantıları yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu geleneği 2023 yılında da sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri, yapılan ve planlanan projeler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Kamuoyu Bilgilendirme toplantısı ile basın mensupları, sivil toplum ve mesleki kuruluş temsilcilerine anlatıldı. Toplantıya ayrıca Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir meclis üyeleri katıldı.

“MUĞLA’YA EN FAZLA YATIRIM YAPAN KURUMUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kamuoyu bilgilendirme toplantısındaki sunumuna Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem felaketinde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da 13 ilçeye hizmet verecek belediye ağını kısa sürede kurarak vatandaşlara hizmet götürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurum olduğunu belirtti.

Başkan Gürün; “2014-2023 yılları arasında Muğla’mıza 4 Milyar 768 Milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımı ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, güncel değerlere göre hesapladığımızda karşımıza 9 Milyar 854 Milyon TL rakamı çıkıyor. Muğla’mıza en fazla yatırım yapan kurum olmanın da gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir olduğumuzda devraldığımız borçların 1 Milyar 144 Milyonunu ödedik. Dönemimizde kalan 205 Milyon TL borcu da ödemiş olacağız. Büyükşehir olduğumuz dönem içerisinde yani 2014-2022 yılları arasında Muğla’mızdan toplanan vergi miktarı 35 milyar 222 Milyon TL Muğla’mıza merkezi hükümet tarafından bu yıllar arasında yapılan yatırım ise 2 Milyar 746 Milyon TL. Muğla ödediği verginin karşılığını yatırımlarla ne yazık ki alamıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü mali yapımız, şeffaf, hesap verebilir belediyecilik anlayışı, kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız kredilerle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.