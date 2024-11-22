Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün ve beraberindeki heyet, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel’i makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, yerel basının önemi, belediye projeleri ve Çatalca’nın geleceği gibi konular ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, yerel basının toplumsal rolü ve Çatalca Belediyesi’nin vatandaş odaklı projeleri gündeme taşındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erhan Güzel, Çatalca’nın İstanbul’un yüz ölçümü açısından en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Kadim bir geçmişe sahip olan Çatalca’nın tarihi mirasını koruma adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Güzel, ilçenin kültürel dokusuna uygun yatırımlarla bölgeye değer katmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, bu iş birliğinin önemli projelerin hayata geçirilmesinde büyük katkı sağladığını vurguladı. Başkan Güzel, devam eden projeler hakkında da bilgi paylaşarak, altyapı çalışmaları, sosyal hizmetler ve kültürel mirasın korunması konularında yürütülen faaliyetlere dikkat çekti.

Başkan Güzel, yerel basının belediye ile halk arasındaki iletişimde köprü görevi gördüğünü belirtti. Yerel basının önemine dikkat çeken Güzel, “Yerel basın bizim için çok değerli. Onların desteği, projelerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Çatalca Belediyesi olarak, yerel basına elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz,” diye konuştu.

YEREL BASININ TOPLUMSAL ROLÜNE VURGU

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, ziyaret sırasında yerel basının kamuoyuna doğru ve tarafsız bilgi aktarmadaki önemine vurgu yaparak, "Biz yerel basın temsilcileri olarak, belediyelerin halk yararına yaptığı çalışmaları duyurmak için buradayız. Ancak, eksiklikleri ve yapılması gerekenleri de gündeme getirmekten çekinmeyeceğiz. Çatalca Belediyesi’nin bu özverili çalışmalarını takdir ediyor ve destekliyoruz" dedi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.