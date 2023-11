Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası'nda İz Bırakan Eserler" programında 4,5 yılını anlattı. Şayir, toplantıda görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeleri aktarırken, Dilovası’na iz bırakan eserler kazandırdıklarını belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 4,5 yıllık görev süresi boyunca Dilovası’na kazandırdığı hizmet ve eserleri “Dilovası’nda iz bırakan eserler” programında anlattı. Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, AK Parti eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları, STK başkan ve temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SEVDAMIZ DİLOVASI

Programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Dilovamızın 4,5 yıllık değişim ve gelişimini paylaşacağımız bu önemli programa teşrif ederek bizleri yalnız bırakmadığınız için hepimize teşekkür ediyorum. 2019 yılında teşkilat mensuplarımızın teveccühü ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile Dilovası Belediye Başkan adayı gösterildim. Sevdamız, Dilovamıza hizmet yoluna çıkarken, çok kıymetli Dilovalı hemşerilerimizden destek talep ettik. O gün, Dilovamızı daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğimizin sözünü vermiş ve taahhütlerde bulunmuştuk. 54 projeden oluşan bu taahhütleri de seçim beyannamemizde bir araya getirerek vatandaşlarımız ile paylaşmıştık. Dilovalıların büyük teveccühü ve desteği ile göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, verdiğimiz bu sözleri yerine getirebilmek için ekibimiz ile omuz omuza verdik...

VAATLERİMİZİN YÜZDE 98’İNİ HAYATA GEÇİRDİK

Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden canla başla çalıştık. O günden bugüne 4,5 yıl geçti. O gün vaatlerimizle karşınızda idik, bugün icraatlarımızla huzurlarınızdayız. Seçim beyannamemizde verdiğimiz sözlerin yüzde 98'ni gerçekleştirmenin yanı sıra, beyannamemizde yer almayan 46 büyük eseri de ilave olarak hayata geçirdik çok şükür.

ASLA MAZERET ÜRETMEDİK

Olumsuzluklara rağmen üretmekten vazgeçmediklerine dikkat çeken Şayir, “Görev süremizin yaklaşık 2 yılı pandemiye denk geldi. Hatırlayınız, o tarihlerde sokağa dahi çıkılmazken biz belediye olarak bir an olsun boş durmadık. Pandeminin ardından, millet olarak yüzyılın felaketi büyük deprem ile sarsıldık. Yaklaşık 6 ay Kahramanmaraş ve afet bölgesi için seferber olduk. Tüm bu olumsuzlara rağmen asla mazeret üretmedik!

DİLOVASI’NA İZ BIRAKAN ESERLER KAZANDIRDIK

“Yükselen Şehir Dilovası” sloganı ile çıktığımız yolda Merkezi Hükümetimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Sanayicilerimiz ile omuz omuza vererek ilçemize iz bırakan onlarca eseri kazandırdık. Eğitimde, sporda, kültür ve sanatta önemli adımlar atarken, gerçekleştirdiğimiz birçok proje ile sosyal belediyecilik anlayışını yeni bir boyuta taşıdık. Sosyal yardımlarımız ile gönüllere dokunduk. Devasa projelerimizin ardarda açılışını yaparken, beyanname dışı yeni projeler için ise çalışmalarımıza aralıksız devam ettik.

ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN DEDİK

Dilovamız'ı her gün bir adım daha ileri taşıyan, şehrimizde iz bırakan tüm bu projeleri hayata geçirirken desteklerini bir an bile eksik etmeyen, Hükümetimize, Bakanlıklarımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, Meclis üyelerimize, Sanayicilerimize, STK’larımıza, Muhtarlarımıza ve tabii çok kıymetli çalışma arkadaşlarım ile büyük Dilovası ailesinin her bir ferdine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserleri, AK Parti'nin Gönül Belediyeciliği anlayışının bir şehri nasıl dönüştürdüğünü sizler ile paylaşıyoruz” dedi.

4,5 YILDA 4 MİLYARLIK YATIRIM

Başkan Şayir, göreve geldiği günden bu yana Merkezi Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi olarak Dilovası’na 4 milyar 100 milyonluk devasa yatırımın yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini de belirterek, konuşmasının ardından misafirlerine 4,5 yılda yapılan eserleri tek tek anlattı.