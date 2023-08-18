Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi personel şirketinde görevli personellerle buluşarak toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgilendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda başlayan ve iki bölüm halinde gerçekleşen toplantısının basına açık olan bilgilendirme toplantısına; Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Ali Ünal, Tahir Özçınar, Belediye Meclis Üyesi Sema Kılıç, birim amirleri ve personel katıldı.

“2-3 GÜN ÖNCEDEN MAAŞLARI ÖDEYEN BİR BELEDİYEMİZ VAR”

Toplantıda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hiçbir siyasi yaklaşımla belediye çalışanlarıyla bir araya gelmediklerini belirterek, “7/24 çalışan bir belediyeyiz ve örnek olmalıyız. Gerçekten Trakya’da önder Türkiye’ye örnek belediyelerden olduk. Personelimizin son yıllardaki hizmet anlayışı kayda değer. 2-3 gün önceden maaşları ödeyen bir belediyemiz var. Göreve geldiğimizde Personel Şirketindeki işçilerimiz kadrolu işçilerimizle arada olan maaş farkının kapatılmasını istedik. Bunun için çaba sarf ettik. Gündemimiz hep Keşan’a yapılacak hizmetler oldu. Hiç siyaset sormadım. Birinci gündemimiz hizmet oldu. Ben Cumhurbaşkanımızı talimatı ve vatandaşlarımızın oylarıyla sizlerin mesai arkadaşınız oldum. Geçen süre zarfında baskı kurmadım, yanınızda oldum. 31 Mart’a kadar görevim var. Aday gösterilersem, halkım da göreve layık görürse Allah’ın izniyle yeni dönemde personelimiz ile beraber Keşan için mücadele vereceğiz" dedi.

“KENDİ ÇIKARLARININ PEŞİNDE KOŞUYORLAR”

Başkan Helvacıoğlu, bazı kesimlerin seçimlere 6 ay kala düğmeye bastığını öne sürerek, "Belediyenize sahip çıkın. Belediye çalışanlarını ve yöneticilerini karşı karşıya getirmek için çaba harcamaya başladılar. Suni gündemlerle düğmeye bastılar. Garip telaşlarını anlıyorum. Hizmet ettirmeme anlayışını da şiar edindiklerini biliyorum. Siyasi çevreleri de düdüğünü çalmaya başladılar. Yani bazı sendika yöneticisi ve temsilcilerinin garip telaşını anlayamıyorum" diye konuştu.

"Sözde işçi ve emekçinin hakkını savunan ama gerçekte siyasi çevrelerin düdüğünü çalmak için başta 2 tane meclis üyesi. Birisi daha kendi personeli için sözleşme yapmadı. ESTAB’ın sözleşmesini yapmaktan çekiniyor" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Şenol Yalı ne sıfatla geliyor? Her zaman kaybeden birinin işçilerin başında durmasını anlamıyorum. Demek ki siyaset var. Siyasetin içerisine girmeyin. Burada siyasi bir oyun var. Ne olur girmeyin. Belediyeci olun. Kendi çıkarlarının peşinde koşuyorlar" dedi.

Sendikanın 4 yıldır kendisine teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Helvacıoğlu, “Görev geldikten sonra; ‘4 yıldır işçimi koruyorsun. En iyi maaşı veriyorsun’ dediler. Salim Şen Ankara’da seçime girecek, maaşını katlayacak, sizinle konuşuyorum diyecek, primlerini alacaklar sizi kullanacaklar. Böyle bir şey yok. Keşan’da sendika başkanı Mustafa Helvacıoğlu. Sizin hakkınızı en çok ben korurum. Amaçları hakkınızı savunmak olsaydı ısrarla davet etmemize rağmen neden gelmediler görüşmelere. Gelin konuşalım. 51 kadrolu işçiye 8 bin TL seyyanen ödeme yapılmasını savunanlar neden şirket personeline de savunmuyorlar. Ankara’da yönetime girmek için tiyatro oynuyorlar. 4 yıldır ‘Her şey yolunda, siz AK Parti belediyesi olmanıza rağmen Trakya genelindeki en iyi belediyesiniz’ diye diye bugünlere geldik. Her beraber toplu sözleşmelerde alkış tuttuk. Şimdi birileri düğmeye gelmiyorlar. Şimdi niye toplu sözleşme görüşmelerine oturmuyorsunuz? Birçok defa masaya çağırdım. Aldığımız cevapta Salim Bey başka görüşmeler yaptığını ve gelemeyeceğini söylüyor. Ankara’da seçimlerin derdine düşmüşler. Seçim temaslarında, lokanta masalarında varlar, sözleşme masasında yoklar" dedi.

“NEDEN MAHKEMEYE VERMİYORSUNUZ?”

“Sözleşmeden yazan hakları vermiyorlar” iddialarına cevap veren Mustafa Helvacıoğlu, "Yılda iki kez zam yapıyoruz. Şimdi 1,5 yıllık yüzde 41 zam verdik diye lanse ediyorlar. 6 aylık yüzde 41 zam verdik. Yüzde 34’tü yüzde 41 verelim istedik. 6 ay sonra yine zam alacaksınız. Ama bu gemiyi birlikte yürütüyoruz. 2-3 gün önceden maaş alabileniz için dengeyi kurmamız lazım. Hizmet de etmemiz lazım. Seyyanen ödeme konusunda kanunda ayrı bir düzenleme yapıldı. Mevcut sözleşmeye göre ilave para ödenmesi asla mümkün değil, yargılanırız. Böyle bir şey yok. Edirne, Uzunköprü’de de var kadrolu işçiler. Neden orada eylem yapmadılar, grev yapmadılar. Oralarda da seyyanen zam yapmadılar. Amaç; onlar CHP’li belediyeler seçim geliyor, zarar vermeyelim. Ne olur emekçinin alın terine siyaset karıştırmayın. Hadi hodri meydan; işçimizden %3 sendika aidatı kesiyorlar. %1 kessinler. 750 TL yerine 250 TL kessinler, 500 TL’yi size versinler. Bunu yaparlarsa bin TL’de ben vereceğim. Bazı belediyeler sendika temsilcilerini kapıdan sokmuyorlar. Ama burada siyasete kurban ederek, Keşan örgütleriyle birleşiyorlar. Bunun içerisine girmeyin. Gelin tartışalım ama siyasi şovlara girmeyin. Tencere, tava değil. Trakya’nın en iyi belediyesiyiz. Gerçek yüzleri bu değil. ‘Sözleşmede yazanı vermiyor’ diyorlar. Neden mahkemeye vermiyorsunuz? Mahkemeye verin, geçmişe dönük de alın. Vermediler. Neden, sözleşmede yok. Sendika işçisini korur, yalan atmaz, kendini korumaz. Şimdi kendilerini korumaya başladılar.Sendika merkezleri dahi seyyanen ödeme konusunda görüş vermiyor" diye konuştu.

"MAAŞLARA EK ÖDEMELERİ BİZ GETİRDİK"

Sendikanın yapması gerektiği işleri kendilerinin yaptığını dile getiren Helvacıoğlu, "Bir daha göreve gelirsem 60 ay maaş ödemek için yine söz vereceğim. Personel şirketi işçilerimizin ben gelmeden önce sözleşmesi yoktu. Maaş farkları vardı. 2018 yılında yapılmayan sendika sözleşmesini biz imzaladık. Maaşlara ek ödemeleri biz getirdik. 10 gün olan ikramiyeyi 2021 yılında 30 güne biz çıkardık. Ücret adaletsizliğini biz çözdük. Şimdi ise yılbaşına %41 zam verdik. 6 ay sonra da yine oturalım konuşalım. Arabulucu beni arıyor. Zora sokmak için arıyorlar, anlaşmak için değil. Kandırmayacağız, yalan atmayacağız. 4 yıldır beni alkışlayanlar ne oldu da son 6 ay sokaklara dökülüyor. Ben şirket personelim için 6 aylık %41 zam verdim, gelsinler eksisini artısını konuşalım. İkinci altı ayda da enflasyon %70 ise %70 zam vereceğiz. 51 arkadaşımızı da galeyana getiriyorlar. Böyle sendikacılık olmaz. Yalan atarak bizi arkadan vuruyorlar. Üzülüyorum bunlara" dedi.

Toplantı sonrasında personele pilav, ayran ikramda bulunuldu.