Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çanakkale'de yaptığı ziyaretlerde, ilçenin deprem riskine karşı 18 Mart Üniversitesi ile işbirliği için ilk adımı attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çanakkale’de bir dizi ziyarette bulundu.

Mustafa Helvacıoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nde, Keşan’ın depremselliği konusunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda; Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelleri Oya Saçar ve Güliz Uslun Esenler de hazır bulundu.

18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler’in sunumunda gerçekleşen toplantıda; Keşan merkez ve mücavir alanları zemin tanımı, karotlu sondaj çalışması, jeofizik çalışma zemin parametreleri, yeraltı suyu ve riskli alanlar, yeraltı radar çalışması, jeofizik ve jeolojik tabanlı saha çalışmaları, harita oluşturulması maddeleri görüşüldü. Başkan Helvacıoğlu, Keşan’da gerçekleştirilen deprem çalıştayı sonrasında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, Keşan’ın depremselliği noktasında üniversitelerden bilimsel düşünce desteği aldıklarını söyledi.

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ SUNUMU

Daha sonra Başkan Helvacıoğlu,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat ve Rektör Yardımcılarını ziyaret etti.

Burada 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hocaları tarafından gerçekleştirilen,binaların depreme dayanıklı olup-olmadığını gösteren, Bina Depreme Dayanıklılık Testi ve Raporlama Çalışması sunumunu izleyen Başkan Helvacıoğlu, son olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal’ı ziyaret etti.