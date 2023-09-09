Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Feride Keskin’i kaybeden İzmit’in eski esnaflarından, İnönü Caddesi’ndeki Foto Necat’ın sahibi Necat Keskin’i acı gününde yalnız bırakmadıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit’in eski esnaflarından, İnönü Caddesi’ndeki Foto Necat’ın sahibi Necat Keskin’in eşi Feride Keskin (65) geçtiğimiz gün vefat etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.