\u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, ORC Ara\u015ft\u0131rman\u0131n ard\u0131ndan ALF Ara\u015ft\u0131rma & Dan\u0131\u015fmanl\u0131k taraf\u0131ndan yap\u0131lan En Ba\u015far\u0131l\u0131 \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 anketinde de ilk 10\u2019a girme ba\u015far\u0131s\u0131 g\u00f6sterdiKOCAEL\u0130 (\u0130GFA) - ALF Ara\u015ft\u0131rma & Dan\u0131\u015fmanl\u0131k taraf\u0131ndan halk\u0131n belediye ba\u015fkanlar\u0131 ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amac\u0131yla Marmara B\u00f6lgesi\u2019nde 8 bin 800 ki\u015fi ile y\u00fcz y\u00fcze ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi anket sonu\u00e7lar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Anket sonucunda g\u00f6re \u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, Marmara B\u00f6lgesi\u2019nin En Ba\u015far\u0131l\u0131 10 \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkanlar\u0131ndan biri olarak s\u0131ralamadaki yerini ald\u0131.\n\u0130zmit Belediye Ba\u015fkan\u0131 Fatma Kaplan H\u00fcrriyet, yak\u0131n zamanda ORC Ara\u015ft\u0131rma & Anket \u015eirketi taraf\u0131ndan yap\u0131lan anket \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda da ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmi\u015fti. Ba\u015fkan H\u00fcrriyet anket \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na g\u00f6re 4 y\u0131l\u0131n \u2018En ba\u015far\u0131l\u0131 b\u00fcy\u00fck\u015fehir il\u00e7e belediye ba\u015fkanlar\u0131\u2019 s\u0131ralamas\u0131nda kendine yer bulmu\u015ftu.\n