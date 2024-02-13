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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşantepe Şirinevler Camii’nde sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yaptı. Hürriyet bölge esnafı ve servis bekleyen işçileri de ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - Günün her saatinde İzmitlilerin derdine ve taleplerine kulak veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor. Başkan Hürriyet, geçtiğimiz cuma namazı sonrası bir araya geldiği Tavşantepe Şirinevler Camii cemaatini bu sabah da ziyaret etti. Başkan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Gökhan Ercan, sabah namazı sonrası cemaatle birlikte kahvaltı yaptı.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Başkan Hürriyet ile Başkan Ercan, bölge esnafını ve işe gitmek için servis bekleyen işçileri de ziyaret ederek kolay gelsin dileklerini iletti. Bölge halkı, Başkan Hürriyet’i her zaman yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını aktarırken yeni dönemde de İzmit’i güzelleştireceğine inandıklarını dile getirdi.