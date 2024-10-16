Sanatla büyüyen bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Sanat Kenti İzmit için çalışmaya devam eden Başkan Fatma Kaplan Hürriyet bu konuda ziyaretlerine de devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı ziyaret eden Başkan Hürriyet, yaptığı açıklamada; “Kentimizin kültür ve sanat alanındaki gelişimini destekleyecek projeler üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. İzmit’te sanatın her dalını daha erişilebilir ve yaygın hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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