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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulları ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak Uluğbey Anadolu Lisesi ve Kuruçeşme Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okul ziyaretleri kapsamında Uluğbey Anadolu Lisesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmenler ve öğrencilerle buluştu.

Eğitim kadrosundan okulların ihtiyaçlarını dinleyen Hürriyet, yetki alanı dahilinde ihtiyaçları karşılamak için çalışma yapılacağını kaydetti. Başkan Hürriyet okullara, İZGİM’deki girişimci kadınların el emeği ile ürettiği mozaik Çınar Yaprağı ile Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün hazırladığı Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri kitabını hediye etti.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitim alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Öğrencilerin kenti tanımaları için tarih rotalarımız var. Dileyen okullara tarihi yerleri gezmeleri için ücretsiz servis imkanı sağlıyoruz. Beslenme Saati Uygulamasıyla okullara yemek hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir öğrenci ayırt etmeksizin günde 1 öğün ücretsiz yemek hizmeti sunuyoruz. Talep eden okullara hemen yarın bu hizmeti vermeye hazırız" dedi.