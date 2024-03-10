Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gedikli Mahallesi’nde vatandaşlarla tarafından büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gedikli Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Yöneticisi Şenol Çırpan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Meclis Üyesi Adayları Ayten Hava Hamarat, Muhammet Ertürk, Barbaros Akkuş ve Turgut Kocacık, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Caner Arduç, Gedikli Mahalle Muhtarı Ercüment Esen’in yer aldığı buluşmaya Zeytinburnu Mahallesi’nden de vatandaşlar gelerek Başkan Hürriyet’e sevgilerini gösterdi.

Vatandaşlar, İzmit’in Ablası Fatma Kaplan Hürriyet’i büyük bir sevgi ile bağrına baştı. Meşaleler eşliğinde karşılanan Başkan Hürriyet, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kentte 20 yıldır çözülmeyen birçok sorunu çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hak ettikleri hizmeti vermeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana israf musluklarını kısıyoruz. Meclis çoğunluğumuz olmamasından ötürü her ne kadar engellemelere maruz kalsak da halkın parasını yine halka harcamak için kararlı davrandık. Göreve gelir gelmez düğün salonlarını 1 lira yaptık. Araç kiralamalarındaki büyük israfın önüne geçmek adın satın almak için 5 yıl mücadele verdik. Sonunda tüm araçlarımızı satın aldık ve artık onlar sizin araçlarınız oldu" dedi.

YENİ CUMA TUVALETLERİ ARTIK ÜCRETSİZ

Eski dönemde ihale edildiği için paralı olan Yeni Cuma Parkı’ndaki tuvaletleri yenileyip, halkın kullanımına ücretsiz sunduklarını kaydeden Başkan Hürriyet, "Fevziye Cami tuvaletlerinin ihalesi bitince orasını da ücretsiz yapacağız. 8 aydır üzerinde çalıştığımız Kent Lokantası’nı hayata geçirdik ve 3 çeşit yemeği 40 liradan hizmete sunuyoruz. Çok büyük ve kapsamlı bir Aşevi kurduk. Buradan, üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek veriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Okullarda öğrencilere her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilmek için 2 yıldır milli eğitimi ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Başkan Hürriyet, eğitimin bu denli pahalı olduğu bir dönemde Çınar Akademi çatısı altında çocuğunu dershaneye yazdıramayan ailelerimizin evlatlarına bir yıl boyunca ücretsiz eğitim verdiklerini, Kocaeli’nde ilk ve tek olan Alzheimer Yaşam Evimizde 3 yıldır ücretsiz hizmet sağladıklarını sözlerine ekledi.