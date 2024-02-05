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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bekirdere ve Üçyol’da işe gitmek için servis bekleyen emekçilere her hafta olduğu gibi ‘kolay gelsin’ dilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her daim işçinin yanında olmaya devam ediyor. Emeğe ve alın terine büyük değer veren Başkan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde emekçilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Hürriyet, belediye başkanlığı öncesinde ve görev süresince gelenek haline getirdiği işçi ziyaretlerini sürdürüyor.

EMEKÇİLERE İKRAMLAR YAPILDI

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Üçyol ve Bekirdere’de emekçilere poğaça ve meyve suyu ikram etti. Bölgeye gelen ikram aracından emekçilere çorba dağıtımı yapıldı. Başkan Hürriyet de STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ile birlikte emekçilere kolaylıklar diledi. Sabahın ilk ışıklarında işe gitmek için bekleyen emekçiler de geleneksel hale gelen bu davranışı için ve ikramları için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.