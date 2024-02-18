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İzmit Belediyesi bünyesinde uzun yıllar şehre hizmet ettikten sonra emekli olan personellerle bir araya gelen Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Her zaman bir aile sıcaklığıyla hizmetlerini sürdüren İzmit Belediyesi, ahde vefa örneği sergilemek adına, emekliye ayrılan personel ve ailelerini ağırladı.

Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli olan personeller ve aileleri katıldı. Programda, alın teri ile yıllardır çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personellere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Yıllarca bu kente hizmet eden, kentin her bir köşesinde izi olan emekçi dostlarımız ve aileleriyle bir araya gelmek istedik. Beraberce bu kente emek veriyoruz. Verdiğiniz emeğin kıymeti bizim için çok önemli. Ahde vefa adına bütün İzmitliler adına sizlere teşekkür plaketi verelim istedik.

Belki şu anda belediyemizde çalışmıyor olabilirsiniz ama bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz. İnşallah yaz tatilinde ailelerinizle birlikte Sarısu Gençlik Kampı’nda bir araya gelmek istiyoruz. Bundan sonra çalışanlarımız için yapacağımız programlarda siz emekli arkadaşlarımızı da davet edeceğiz.

İzmit Belediyesi, her belediyenden daha özel bir belediye. Geçmişi olan, kentlilik bilinci ve dayanışması yüksek bir belediye. Bir bunu en üst safhada tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte sizlerle daha sık bir araya gelmeyi umuyoruz. Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu kente kattığınız emekler için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Yapılan hizmetlerin hepsinde alın terimiz var. Fatma Başkanımızın projelerinde ‘önce insan’ diyen bir anlayış var. Ülke olarak ekonomik anlamdan sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Toplu iş sözleşmelerimizde emekçinin alın terini koruma anlayışında olan belediye başkanımız var. Bu zorlu koşullarda 2 tane ek protokol yaptık. Geçen seneki ek protokolde bütün belediyelerden fazla zam verdik.

Emekli olan arkadaşlarımızı bir araya getirerek ahde vefa örneği gösteren başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Mesele unutulmamak, unutturmamak. Bu anlayışın Fatma Başkanımızla birlikte İzmit Belediyesine oturduğuna inanıyorum. Önemli olan bu sıcaklığı ve samimiyeti kaybetmemek. Emek mücadelesinden emekli olunmaz. Sendikamızın kapıları size her zaman açık” dedi.