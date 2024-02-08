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İZMEK’in kadın kursiyerleriyle kahvaltıda bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet içini döktü, “En kolay iş bina yapmak. Ama biz insana yatırım yapıyoruz. Daha yolumuz da, yapmak istediklerimiz de var” dediKOCAELİ (İGFA) -

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Hanımeli Eğitim ve Kültür Merkezi’nde al sanatları, mefruşat, el nakışı, İngilizce ve müzik kursuları ile spor salonundan yararlanan kadınlarla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz de eşlik etti. Hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren İZMEK kursiyerleri başkan Hürriyet’e teşekkürleriyle birlikte taleplerini iletti.

“BENİ ARKADAŞINIZ BİLİN”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Meslek edindirme kurslarımızı çok önemsiyoruz. Daha da büyüterek daha fazla kadına hitap etmek istiyoruz. İZMEK’lerde yaptığınız üretimleri sanat olarak görüyorum. Kente katma değer sağlıyorsunuz. Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, Çınar Kadın Kooperatifi gibi hizmet alanlarını İZMEK ile entegre etmeye çalışıyoruz. Muhteşem şeyler üretiyorsunuz. Üretirken aynı zamanda kadın dayanışması gösteriyor, sosyalleşiyorsunuz. Beni bir arkadaşınız olarak görün. İZMEK’ler için elimden gelen ne varsa yapıyorum, gördüğünüz eksiklikleri mutlaka iletin.

“GİDER KAYBI YAŞATTILAR”

Göreve geldikten 1 yıl sonra pandemiyle karşılaştık. Bir taraftan da ekonomik krizle mücadele etmek zorundayız. 30 lira olan mutfak tüpü bugün 800 lira. Betonun metreküpü 200 liraydı şimdi 2 bin lira. Bir binayı 1 milyon liraya mal ediyorduk, şimdi 20 milyon lirayı buluyor. Giderlerimizin arttığı kadar belediye gelirleri artmıyor. Mecliste çoğunluğumuzun olmaması da en büyük handikabımızdı. Bu bize çok ciddi gider kaybı yaşattı. 5 yıl iş makinalarının ve kamyonların alınması için mücadele ettim. ‘Kiralamayalım, kiralar çok yüksek, yazık günah bu paralar havaya gidiyor’ dedik. Bu konu çok içime dokundu. Çünkü milyonları çöpe attırdılar.

“İSRAFI ÖNLEMEK İÇİNDİ…”

Bu israfı önlemenin yolu mal sahibi olmaktır. 55 milyon liraya ihtiyacımız vardı. 200’den fazla aracımızı satın alacaktık. Krediyi de 3 yılda geri ödeyecektik. Ne yazık ki ‘hayır’ dendi. Ben milletin hakkı hukuku söz konusu olduğunda, doğru şey için kavga ederim. İyi ki o kavgaları yapmışız. O dönemde 27 milyon lira krediyi bu mücadeleler sonucunda alabildik ve 71 kamyon satın aldık. Kredi borcunu da bitirdik. O zaman faiz 0,68’ti. 27 milyonu 33 milyon olarak 3 yılda geri ödedik. Şimdi o kamyonlar bizim. 27 milyon liraya aldığım kamyonlar bugün 300 milyon lira. O kamyonları bugün kiralamak zorunda kalsaydık ayda 35 milyon lira kira ödeyecektik.

“ÇOK MÜCADELE ETTİK”

Milletin parası için doğru kararı verdik. 71 kamyonu 27 milyon liraya satın alırken Gebze Belediyesi 43 tane kamyonu 67 milyon liraya, 3 yıllığına kiraladı. 3 yıl bitti yeniden kiraladı. 2 yıl sonra konuyu bir daha meclise getirdik ve kalan araçları da satın almak istedik. O dönem 28 milyon liraya alamadığımız kamyonları şimdi 150 milyon liraya alabiliyoruz. 67 milyon lira kredi kullandık. 115 milyon lira olarak geri ödeyeceğiz. Ona rağmen daha tasarruflu. Satın almasak aylık kira masrafı 7 buçuk milyon lira olacaktı. Satın aldık, ayda 4 buçuk milyon lira ödüyoruz. Yarı yarıya fark var. Kiralamalar ve faize ödediğimiz paraları göz önünde bulundurduğunuzda 3 yılda 350 milyon liradan fazla para harcamak zorunda kaldık. Bu parayla kaç tane mekan yapar, kaç tane kurs, kaç tane kreş, kaç tane kütüphane açardık” dedi.

“3 YILDA NELER YAPTIK?”

Göreve geldikten sonra halk için, ihtiyaçlara göre yaptıkları sosyal projeleri de özetleyen başkan Hürriyet şu sözleri kaydetti: “Göreve geldiğimizde hiç kreşimiz yoktu. Şimdi 5’inci kreşimizin temelini atacağız. İzmit Belediyesinin hiç kütüphanesi yoktu. Şu anda 2 tane var. Devasa kütüphaneler kurduk. O kadar talep var ki yine de yetmiyor. Malumunuz dershaneler çok pahalı. Ücretsiz dershane olan Çınar Akademi’yi kurduk. Eğitimde marka oldu. Kocaman aşevi kurduk ve 13 bin kişiye sosyal yardım veriyoruz. Üniversite öğrencilerine her gün 1 öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Bütün okullara her gün 1 öğün ücretsiz yemek verebilecek kapasiteye sahibiz.

“ÇOK AYRIMCILIK YAPTILAR”

Hiçbir AK Partili belediyeye yapılmayan ayrımcılık bize yapılıyor. İzmit Belediyesi görülmesin diye okullara giremiyoruz. Bedava kaliteli hizmet vereceğiz, ailelere ekonomik destek vereceğiz ama veremiyoruz. Cesur müdürler sayesinde girebildiğimiz okullar da var. O okullardaki veliler o kadar mutlu ki. Bu çok kıymetli. Engellenmeseydik daha neler yapabilirdik. Dönem sonu itibariyle bütün kiralamaları bitirdik. Kocaman araç filosu kurduk, İzmit’e kazandırdık. 218 tane kamyon ve iş makinesi almayı başardık. Bunlar bir ilçe belediyesi için kolay şey değil. Göreve geldiğimizde fotokopi makineleri de kiralıktı. Devlet Malzeme Ofisi’nden 3’te 1 fiyatına fotokopi makinesi satın aldık. Sadece fotokopi makinesinden 3 yılda 500 bin lira tasarruf ettik.

“TASARRUF EDE EDE YAPTIK”

Göreve geldiğimizde ilk sosyal tesisi Yahya Kaptan’da açtık. İşletmeciden aylık 4 bin lira kira alıyorduk. Kendimiz işletmeye başladık. 3 sene boyunca 2 liraya çay verdik. ‘Zarar da etsek millete hizmet ediyoruz’ dedik. Günlük cirosu 20 bin liraydı. 4 çalışanımız vardı, şu an kafeler sayesinde 90 kişi ekmek yiyor. Belediye başkanları göreve geldiğinde karar verir: Ya bir kişiyi ya da milleti düşünerek hareket eder. Bir kafeyle başladık artık 10’a yakın sosyal tesisimiz var. Bunları sıkıntılı, yokluk dönemlerinde, tasarruf ede ede yaptık. Birçok işi öz gücümüzle yapmaya çalışıyoruz.

“YATIRIMLARIMIZ İNSANA”

Gönlümüzden çok şey yapmak geçiyor ama imkanlarımız kısıtlı. Sabah akşam çalışıyoruz. Bir belediye başkanı için en kolay şey bina yapmak. Verirsiniz parayı müteahhide, diktirirsiniz binayı. Kurdeleyi keser, açılış yaparsınız. Göreve geldiğimizde İzmit Belediyesinin birçoğu kullanılmayan binaları vardı. Milyonlar harcanmış; içinde elektrik, su yanıyor ama çok kullanılmıyor. O yüzden biz bina yapmak yerine insanların hayatlarına dokunacak projelere önem verdik. En çılgın proje; insana yapılan yatırımdır. Daha yolumuz var, yapmak istediklerimiz var. Sizin önerilerinizi seve seve dinlerim” sözlerini kaydetti.