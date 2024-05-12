İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; belediye başkan yardımcıları, müdürler, meclis üyeleri ve belediye bünyesinde kurulan komisyonların üyeleri ile bir araya gelerek yapılacak projeleri konuştuKOCAELİ (İGFA) -Güçlü kadro, güçlü belediye şiarıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi yeni dönemde yapılacak projelerle ilgili bir araya geldi.

İzmit Belediyesi'nin güçlü kadrosu, sosyal belediyecilik anlayışlı insana dokunan projeleri geliştirerek devam ettirmek ve bu projelere yenilerini ekleme adına fikir alışverişinde bulundu.

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi çok amaçlı salonda yapılan toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, müdürlüklerin yeni dönemde yapılacak projelerini dinledi. Başkan Hürriyet, “Yeni dönemde de İzmitlilerin hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapacağız. Birçok hizmetimizi ücretsiz veya çok uyguna sunuyoruz. Sosyal projelerimizi çoğaltacağız. Her alanda vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz” dedi