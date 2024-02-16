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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tepeköy Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaat ile bir araya gelerek talepleri dinlediKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemeye önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesaisinin büyük bir kısmını halkın içerisinde geçiriyor. Başkan Hürriyet, Tepeköy Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaati ziyaret etti. Cami Dernek Başkanı Fahri İnal’ın eşlik ettiği Başkan Hürriyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

VATANDAŞA İKRAMLAR YAPILDI

Cemaatin cami ile ilgili taleplerini tek tek not alan Hürriyet, İzmit’in her noktasına hiçbir ayrım gözetmeden en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Hürriyet’in kendilerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlara mobil ikram aracından sıcak çorba ve kek ikram edildi.